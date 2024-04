Nei giorni scorsi, Qualcomm ha presentato al mondo la nuova piattaforma Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635). Il chipset di nuova generazione nasce per portare l’IA sugli smartphone appartenenti alla fascia medio-alta del mercato.

Seppur non raggiungendo le prestazioni pure dello Snapdragon 8 Gen 3, la variante caratterizzata dalla “S” offre tanta potenza. Il vantaggio dello Snapdragon 8s Gen 3 sta anche nel prezzo più contenuto e sulle funzionalità offerte.

Secondo un recente report pubblicato da ITHome, Qualcomm ha lavorato molto sulla messa a punto del SoC. In particolare, le dimensioni del chipset sono estremamente contenute tanto da rendere lo Snapdragon 8s Gen 3 molto più piccolo dello Snapdragon 8 Gen 3.

Dopo il lancio dello Snapdragon 8s Gen 3 analizziamo la scheda tecnica del nuovo SoC realizzato da Qualcomm per scoprirne i segreti

Le dimensioni rilevate per la versione “S” sono di 8,40 per 10,66 mm contro i 10,71×12,81 mm del chipset tradizionale. La differenza di area occupata è di circa il 35% inferiore tra i due SoC realizzati da Qualcomm.

La differenza di area occupata è uno dei principali motivi delle differenze di prestazioni a causa di alcuni cambiamenti nell’architettura. Lo Snapdragon 8s Gen 3 presenta una cache di 1MB, dimezzata rispetto ai 2MB della versione non “S”. In generale, Qualcomm ha ridotto la dimensioni di tutte le memorie cache di tipo L2, L3 e SLC.

Nonostante condividano il processo produttivo a 4nm e la costruzione affidata a TSMC, l’architettura dei core è diversa tra i due chipset. Lo Snapdragon 8s Gen 3 è caratterizzato da un core X4 che opera a 3 GHz, quattro core A720 con frequenza a 2,8 GHz e tre core A520 in grado di raggiungere i 2 GHz. La GPU la Adreno 735 che si difende bene ma non brilla nelle prestazioni.

In generale, emerge chiaramente come lo Snapdragon 8s Gen 3 nasca per posizionarsi un gradino al di sotto dello Snapdragon 8 Gen 3. Offre prestazioni da top di gamma, seppure con qualche compromesso, ma l’obiettivo di Qualcomm è colmare il gap esistente tra la propria serie 7 e la serie 8, offrendo una via di mezzo che possa trarre il meglio dalle due famiglie.