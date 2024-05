Nel corso dell’evento di presentazione di oggi, 7 maggio 2024, Apple ha ufficialmente presentato al mondo i suoi nuovi iPad Pro 2024, tablet con display OLED e dallo spessore ulteriormente ridotto rispetto al passato, ma sopratutto con all’interno il nuovo processore di ultima generazione: Apple Silicon M4.

Il pannello ha catturato tutta la scena, infatti è un Tandem OLED, ovvero sono due display differenti che lavorano in combinata, portando ad una luminosità massima di 1000 nit, con picchi anche di 1600 nit, che vengono definiti dalla stessa Apple Ultra Retina XDR. Soluzioni che saranno disponibili su entrambe le versioni di iPad Pro OLED, sia da 11 che da 13 pollici, con possibilità di aggiungere il rivestimento NanoTexture, che già avevamo visto sui modelli precedenti (ad un prezzo effettivo di 130 euro).

Sotto il cofano, come vi abbiamo anticipato, è possibile trovare l’Apple Silicon M4, processore di nuova generazione con processo produttivo a 3 nanometri, con GPU a 10-core che supporta il ray-tracing ed una serie di acceleratori che andranno a supportare il machine learning (Apple afferma di prestazioni che dovrebbero addirittura quadruplicare la precedente esperienza). La CPU, dal canto suo, dovrebbe essere l’1,5x più veloce di M2, con coprocessore neurale ad altissime prestazioni, il migliore sul mercato. Nella parte anteriore, inoltre, la fotocamera è stata posizionata, finalmente, sul lato più lungo, e non più su quello corto.

Apple iPad Pro 2024: prezzi

Apple iPad Pro 2024 sono disponibili da oggi in due versioni, o meglio dimensioni di display, da 11 o 13 pollici, con prezzi di partenza rispettivamente di 1219 e 1569 euro. Il taglio di memoria di base è di 256GB, a salire poi a 512GB, 1TB e 2TB, per il quale i prezzi saranno di 2779 e 3159 euro. Quanto appena indicato è da ritenersi valido esclusivamente per la variante solo WiFi, infatti volendo anche il Cellular, la spesa sarà di almeno 1469 e 1819 euro. Al netto di altri accessori, indicati qui, che potrete acquistare a parte.