A quanto pare, il produttore tech Realme ha intenzione di aggiornare la sua serie di smartphone Realme GT con un nuovo dispositivo. Uno dei prossimi che sarà annunciato a breve è il nuovo Realme GT Neo 6. Grazie al noto leaker Digital Chat Station, ora sappiamo in linea generale quali saranno le specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme annuncerà a breve sul mercato Realme GT Neo 6, ecco le specifiche

Nel corso delle prossime settimane il produttore tech Realme annuncerà un nuovo smartphone della famiglia Realme GT. Come già detto in apertura, ci riferiamo al prossimo Realme GT Neo 6. In queste ore, in particolare, il noto leaker Digital Chat Station si è lasciato sfuggire non pochi dettagli su questo nuovo dispositivo.

Secondo quanto riportato dal leaker, le prestazioni di questo nuovo smartphone saranno davvero ad alti livelli. A detta del leaker, il soc prescelto sarà infatti il soc Snapdragon 8 Gen 3. Si tratta di un processore estremamente potente e che sarà supportato da una GPU Adreno 750. Sara un aggiornamento decisamente elevato rispetto al precedente modello. Lo scorso Realme GT Neo 5, infatti, aveva come processore il soc Snapdragon 8+ Gen 1 ed offriva di conseguenza delle performance leggermente inferiori rispetto a quelle del nuovo modello.

Un processore certamente prestante, ma non paragonabile con il nuovo soc Snapdragon 8 Gen 3. Qualche giorno fa, il prossimo Realme GT Neo 6 è stato anche avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Sul portale in questione, lo smartphone è stato registrato con il numero di modelli RMX3851 ed ha totalizzato 1512 punti in single core e 3799 punti in multi core. Questi punteggi, vanno così a confermare ancora una volta le elevate performance che troveremo grazie al potente soc Snapdragon 8 Gen 3.

Per il momento questo è quello che conosciamo sul nuovo top di gamma Realme GT Neo 6. Nel corso delle prossime settimane, emergeranno sicuramente nuovi dettagli tecnici.