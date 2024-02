L’operatore telefonico virtuale NTmobile propone sempre un vasto catalogo di offerte di rete mobile e alcune di queste si possono pagare anche annualmente. Si tratta di offerte piuttosto convenienti, con prezzi che partono da appena 2,49 euro al mese. Alcune di queste offerte sarebbero dovute terminare qualche giorno fa. Tuttavia, gli utenti interessati avranno a disposizione ancora qualche giorno per attivarle. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’operatore ha deciso di prorogare ulteriormente la disponibilità di queste offerte di rete mobile.

NTmobile, l’operatore virtuale continua a proporre fino a fine febbraio le sue offerte

L’operatore telefonico virtuale NTmobile continuerà a proporre ancora alcune delle sue offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, queste offerte sarebbero dovute terminare qualche giorno fa. Ora, però, l’operatore ha deciso di prorogare la loro disponibilità per un altro mese. Gli utenti potranno infatti attivare queste offerte fino al primo 29 febbraio 2024.

Tra queste, sono comprese le offerte NTmobile Metà Annuale e NTmobile Metà Mensile. Nel primo caso, gli utenti potranno pagare i rinnovi dell’offerta annualmente, ad un costo di 47,88 euro all’anno, ovvero a soli 3,99 euro al mese. Nel secondo caso, gli utenti dovranno pagare il costo dell’offerta ogni mese a 7,99 euro al mese. Come riportano anche i colleghi di Mondomobileweb.it, entrambe le offerte includono fino a 50 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Sono poi state prorogate due offerte pensate per gli utenti con una età over 40 e over 50. Si tratta in particolare delle offerte denominate NTmobile Più++ 50 e NTmobile 40 Plus. Gli utenti che le arriveranno avranno a disposizione ogni mese fino a 30 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo è mensile ed è pari rispettivamente a 2,99 euro e 3,49 euro.