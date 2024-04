Dopo l’arrivo ufficiale della Hyundai Ioniq 5 N, dove N sta per alte prestazioni senza compromessi, ora è arrivato il turno della Ioniq 6 N, modello successivo che prende corpo in un’auto berlina ad alte prestazioni e con motorizzazione elettrica, auto che promette molto bene visti i risultati della sorellina minore e del modello precedente.

Vista la storia recente di Hyundai infatti, dopo l’introduzione della Ioniq 6, tutti avevano subito pensato al futuro attendendo l’arrivo della variante sportiva della vettura, non a caso l’azienda circa un mese dopo la messa in vendita del modello 6 ha svelato un prototipo chiamato RN22e, dissipando subito tutti i dubbi sul possibile arrivo della variante sportiva.

In arrivo la Ioniq 6 N

Sembrerebbe che l’arrivo della versione sportiva sia pressoché imminente, è stata infatti avvistata sul campo di prova del Nürburgring in Germania, Hyundai si sta molto impegnando nello sviluppo di questa berlina sportiva, la quale dalle prime immagini catturate sembra avere una linea molto più aerodinamica rispetto alla variante base, frutto dell’attitudine di quest’ultima a essere modificata da un punto di vista aerodinamico.

Si prevede che la berlina sportiva verrà lanciata il prossimo anno, dovrebbe spremere al massimo le possibilità dell’architettura E-GMP, con alcune voci che suggeriscono che Hyundai potrebbe di base spingere la potenza oltre i 600 cavalli della Ioniq 5 N che, già così com’è, può raggiungere addirittura i 641 cavalli con l’N Grin Boost attivato.

Anche la coppia dovrebbe migliorare consentendo un avvicinamento ai 3 secondi di accelerazione da 0 a 60Km/h, andando a sfidare il traguardo di Tesla Model 3 che con il prossimo aggiornamento dovrebbe raggiungere i 2,9 secondi.

Non rimane che attendere, dalle immagini trapelate si capisce che si tratta di una variante N dalle enormi pinze freno rosse, le quali appartengono ad una variante sportiva e non standard, per vedere il resto dei dettagli non rimane che attendere la presentazione.