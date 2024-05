Apple lancia Pencil Pro e la nuova Magic Keyboard: prezzi e specifiche

Le novità presentate oggi da Apple sono davvero tantissime, oltre ad iPad Pro 2024 (di cui vi abbiamo parlato qui), l’azienda di Cupertino ha presentato anche un paio di accessori che renderanno l’esperienza molto più versatile e completa per tutti gli utenti: Apple Pencil Pro e la nuova Magic Keyboard.

Apple Pencil Pro – prezzo e novità

Le differenze rispetto alla generazione attuale non sono legate all’estetica, ma ad alcune gesture che ampliano l’esperienza del consumatore, stiamo parlando di “squeeze”, ovvero basterà “strizzare” l’Apple Pencil Pro per accedere a specifiche funzionalità, ma anche la presenza al suo interno di un motore aptico, il cui scopo è quello di fornire una risposta alle sollecitazioni, una sorta di feedback che permetterà al consumatore di capire quando un determinato comando è andato a buon fine. Le novità proseguono con la presenza di un giroscopio, utile per migliorare la precisione nella gestione dell’angolazione nella scrittura/disegno.

Il prodotto è finalmente compatibile con “Find My“, per ritrovarlo nel caso si dovesse perdere, ma ricordiamo potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente con i nuovi iPad Pro 2024 e iPad Air. Il suo prezzo di vendita è di 149,99 euro, ed è ordinabile da oggi, con spedizioni che partiranno dal 15 maggio 2024.

Nuova Magic Keyboard – prezzo e specifiche

La tastiera è molto più leggera e sottile, con tasti funzione estesi anche alla regolazione della luminosità del display e l’impostazione del volume, presenta un trackpad dalle dimensioni più generose (oltre che più preciso), impreziosito da un appoggio completamente in alluminio, che viene migliorato dalla presenza di un feedback aptico che in parte ricorda quello dei MacBook.

L’aggancio all’iPad avviene tramite lo Smart Connector magnetico, con abbinamento immediato e alimentazione diretta dal tablet, così da non dover necessariamente collegare alcun cavo, o effettuare connessione bluetooth. E’ comunque presente, sulla cerniera, un connettore USB-C, che potrà essere utilizzato per la ricarica. Il prodotto potrà essere acquistato dal 15 maggio, ad un prezzo di listino variabile in relazione all’abbinamento con iPad Pro da 13 pollici, costa 399 euro, oppure per iPad Pro da 11 pollici, ha un prezzo di 349 euro.