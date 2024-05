Uno dei prodotti più venduti negli ultimi anni per Amazon e senza alcun dubbio la sua fire TV stick, quest’ultima una volta connessa ad una presa HDMI della vostra televisione consente di trasformare quest’ultima in una vera e propria TV smart per poter usufruire di tantissime funzionalità come ad esempio la possibilità di guardare Amazon Prime video in streaming o anche altre piattaforme come Netflix e Disney+, tra le tante funzioni c’è anche la possibilità di navigare in Internet tramite tramite un browser integrato.

Come utilizzarlo

Tale browser si chiama Amazon Silk ed è disponibile sotto forma di applicazione prestata in tutti i modelli della barra smart di Amazon, utilizzarlo è molto semplice, una volta avviato il browser potete spostare il cursore utilizzando il tastierino direzionale presente sul telecomando associato al dispositivo, il pulsante centrale vi servirà per selezionare ciò che desiderate e per riempire i campi di testo potrete utilizzare il pulsante Alexa presente in alto sul telecomando.

Come se non bastasse è possibile collegare anche una tastiera compatibile con il vostro dongle, utilizzando quest’ultima la navigazione resta quasi invariata diventando forse molto più intuitiva, per spostarsi basta infatti utilizzare i pulsanti freccia mentre il pulsante invio corrisponderà alla selezione degli elementi a schermo, il tasto F permette di avanzare rapidamente mentre R consente di riavvolgere un video che state visualizzando, il pulsante Esc consente di tornare indietro mentre mentre M permette di aprire il menu.

Insomma, contrariamente a quanto si possa pensare, navigare in Internet con questa tipologia di dispositivi non è poi così difficile, basta semplicemente conoscere bene i comandi e prendere l’abitudine ad utilizzarli, i vantaggi sono ovviamente quelli di poter usufruire della navigazione web su monitor molto grandi come una televisione, come se non bastasse esistono anche varie versioni di questo dispositivo che consentono di usufruire di vari vantaggi come ad esempio una risoluzione più elevata durante lo streaming.