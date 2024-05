Il debutto del Samsung Galaxy S24 FE sembra essere davvero dietro l’angolo. Con il firmware del dispositivo già caricato sui server dell’azienda coreana. Questo suggerisce che l’annuncio ufficiale potrebbe avvenire molto presto, forse già nelle prossime settimane. Il modello in questione, identificato come SM-S721B. Quest’ ultimo è destinato al mercato europeo e i codici del firmware sono S721BXXU0AXE3, S721BOXM0AXE3 e S721BXXU0AXE3. Dettagli tecnici che confermano che la società è ormai nelle fasi finali della preparazione per il lancio del nuovo smartphone.

Galaxy S24 FE, principali caratteristiche tecniche

Le specifiche tecniche del Galaxy S24FE, basate sulle ultime indiscrezioni, mostrano un telefono dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici. Il che lo rende compatto e maneggevole, ma senza compromettere la qualità visiva. Si presume che potrebbe ospitare un processore Exynos 2400. Anche se per il mercato coreano si prevede la possibilità di una variante con Snapdragon 8 Gen 3, notoriamente più potente ed efficiente. Le opzioni di memoria comprenderebbero 12GB di RAM LPDDR5X. Ma alcuni rumor suggeriscono una configurazione di base con 8GB, e capacità di archiviazione interna di 128GB UFS3.0. Oltre a varianti da 256GB e 512GB con UFS4.0. La batteria, invece, dovrebbe avere una capacità di 4.500mAh. Offrendo così una buona autonomia per l’uso quotidiano.

Gli appassionati della serie Galaxy FE apprezzano l’equilibrio tra qualità e prezzo che questi modelli solitamente offrono. Non mancano però le preoccupazioni tra gli utenti riguardo alla scelta del processore. Molti sperano infatti in una versione equipaggiata con Snapdragon. Nota per la migliore gestione energetica e prestazioni generali superiori rispetto agli Exynos. Un tale aspetto potrebbe influenzare in modo rilevante il successo del GalaxyS24FE. Dato che la gestione dell’energia e la durata della batteria sono tra i fattori più critici.

Insomma, l’attesa per questo smartphone è davvero alta. Vi sono infatti molte aspettative rivolte alle sue specifiche tecniche e alle scelte hardware fatte dall’azienda. Il mercato sembra pronto ad accogliere il nuovo modello. Già percepito come un interessante concorrente nella fascia media dei cellulari. Ciò grazie alle sue caratteristiche bilanciate e al potenziale per un ottimo rapporto qualità-prezzo.