Il prossimo 27 maggio verrà presentata la nuova serie Honor 200. La notizia ufficiale è trapelata sul sito ufficiale del produttore cinese e rappresenta il debutto ufficiale dei modelli 200 e della variante Pro del dispositivo. Quest’ultime andranno ad affiancare le precedenti versioni 200Lite che è già disponibile in Italia per l’acquisto.

Ci sono state diverse anticipazioni riguardo i nuovi smartphone Honor, ma con l’arrivo della data di presentazione si attendono maggiori informazioni dettagliate.

Honor 200 e 200 Pro: cosa sappiamo

Al momento sono trapelate alcune informazioni che potrebbero essere le caratteristiche tecniche dei nuovi smartphone della gamma. Il primo dettaglio emerso riguarda la possibile presenza del processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm presente sui dispositivi Honor 200 Pro. Mentre per la versione 200 standard è prevista la variante 8s Gen3.

Inoltre, sul sito web ufficiale dell’azienda è stato annunciato che al lancio saranno disponibili diverse colorazioni. A queste si affianca la presenza di un foro circolare per il modello base. Sul top di gamma invece troviamo quello a forma di pillola.

Sembra dunque che i dettagli estetici riguardanti gli Honor 200 e 200 Pro sono stati ampiamente diffusi. Lo stesso non si può dire delle specifiche tecniche dei due smartphone. Entrambe le schede, infatti, presentano alcuni spazi vuoti riguardo informazioni che l’azienda non ha ancora rilasciato.

Vediamo quali sono i dettagli trapelati fino ad ora. L’Honor 200 è uno smartphone di fascia alta con processore Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm. La fotocamera anteriore è singola. Mentre le fotocamere posteriori comprendono un sensore principale da 50MP OV50H con apertura f/1,9. La dimensione del sensore è di 1/1,56″ con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Inoltre, è disponibile una fotocamera tele con zoom digitale fino a 50x. La batteria è di 5.200 mAh. La ricarica rapida è 100W.

L’Honor 200 Pro, invece, si distingue per il display OLED con risoluzione 1,5K. In questo caso il processore è un altro Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3. Tale dettaglio offre agli utenti che scelgono questo dispositivo prestazioni superiori. La fotocamera anteriore è doppia, migliorando l’esperienza dei selfie e delle videochiamate. Le fotocamere posteriori sono simili a quelle del modello base: una principale da 50MP OV50H con apertura f/1,9. In questo caso però la dimensione del sensore è leggermente maggiore di 1/1,3″ e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Anche in questo caso, è disponibile una fotocamera tele con zoom digitale 50x. La batteria mantiene la stessa capacità di 5.200 mAh. Ed anche questo dispositivo supporta la ricarica rapida a 100W.