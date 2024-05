Sembra non voler terminare il periodo degli inganni, con una nuova truffa che sta giocando nelle ultime ore un ruolo fondamentale. I movimenti mediante il messaggio che molte persone hanno segnalato, vogliono rubare soldi e dati ai malcapitati.

L’attenzione è obbligatoria, anche perché per molti un messaggio del genere non corrisponde neanche ad una truffa. In basso c’è il testo completo.

Truffa nuova: ecco il messaggio che parla di un sito di incontri che non esiste

Come potete reggere qui in basso c’è il messaggio truffa che sta girando, il quale per alcuni tratti risulta inequivocabile. C’era un link al suo interno che è stato ovviamente estromesso per evitare che gli utenti potessero cliccarci su. Dal testo si vede che è un chiaro tentativo di phishing chi vuole far credere qualcosa che non esiste.

“Ora ti distrarrò con l’intenzione di conoscerti oggi, mi chiamo Ines, non sono limitato nelle mie azioni e fantasie.

Ho sempre voluto provare il vero amore. Unità e disciplina: questo è ciò di cui ho bisogno ora! Sono una brava ragazza così amabile che cerca il suo padrone.

Umiliami, stai sempre con me, dimmi tutto quel che vuoi, fai quello che vuoi di me! Se sei sicuro di te stesso, allora tutto funzionerà sicuramente.

A mia volta, non resisterò affatto e farò tutto ciò che mi dirai. Stai cercando di giocare a questo gioco?

Continuiamo nel mio profilo Ines_ivy894, discutiamo le sfumature nella chat video e iniziamo il nostro gioco!

Con amore, Ines“.

Ovviamente i truffatori provano in ogni modo ad attirare dalla propria parte gli utenti che spesso ci cascano. Per evitare di correre rischi, tutto ciò che bisogna fare è evitare i link diretti. L’obiettivo è quello di raccogliere tanti dati personali di utenti sopraffatti dalla truffa in modo da poter generare degli account fake per farne altre.