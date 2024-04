Le smart TV sono entrate prepotentemente nelle case degli italiani, e delle persone di tutto il mondo, proponendosi come valide alleate per la visione di serie TV e di tutti i contenuti in streaming, alzando di molto il livello della riproduzione video, come anche i prezzi di vendita. Fortunatamente sul mercato si possono trovare soluzioni altrettanto interessanti, ma a prezzi modici, come nel caso della promozione attivata da Amazon in questi giorni, che coinvolge un modello Sony Bravia.

Il prodotto in questione è precisamente il KD-32W800, una smart TV da 32 pollici di diagonale, con supporto HDR e Dolby Audio, che parte da una caratteristica fondamentale: Android TV (o Google TV). La presenza di tale sistema operativo apre di base le porte verso una infinità di funzioni e contenuti, come l’assistente vocale integrato (Google Assistant), il chromecast integrato, che permette di trasmettere i contenuti con un solo tocco, ma anche la presenza del Google Play Store per l’installazione di applicazioni di vario genere.

Ricevete gratis i codici sconto Amazon che potete avere solo oggi sul nostro canale Telegram ufficiale, così potrete risparmiare con le nuove offerte speciali, disponibili a questo link.

Smart TV Sony Bravia: lo sconto di 150 euro è da pazzi

Il prezzo di vendita di questa smart TV è di base allineato con gli standard del settore, infatti il suo listino è di 449 euro, di base una cifra più che abbordabile per la maggior parte dei consumatori, ma che allo stesso tempo oggi risulta essere ridotta, data la possibilità di aggiungerlo al carrello con uno sconto del 33%, fino ad arrivare al valore di soli 299 euro. L’acquisto è disponibile qui.

Dimensionalmente, essendo comunque un televisore da 32 pollici, non ingombra particolarmente, infatti raggiunge 73,3 x 46,8 x 18,9 centimetri, con la larghezza del piedistallo di 44,8 centimetri circa. Il consumo energetico è di 60W, per la classe energetica F, mentre la tecnologia LED offre comunque una buona resa cromatica.