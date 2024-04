CoopVoce, la EXTRA 300 è l'offerta da battere: costa 9 EURO

CoopVoce è diventato un’istituzione tra le aziende di telefonia mobile e lo dimostra in ogni campagna promozionale. La sua crescita è ormai costante.

Il provider virtuale è uno dei pochi a beneficiare della buona opinione del pubblico, in quanto non cambia mai le carte in tavola. CoopVoce infatti non ha mai modificato i prezzi come promesso, lasciandoli sempre uguali al momento della sottoscrizione. Oggi però è il momento di buttare un occhio all’ultima proposta, quella che offre più giga di tutte le altre offerte sul mercato.

CoopVoce batte tutti con la sua nuova EXTRA 300, l’offerta migliore di sempre

Per un’azienda come CoopVoce arrivare a questi livelli è stato difficilissimo. Il motivo consisteva nella presenza già consolidata di altre realtà sul territorio italiano. Ebbene, oggi queste si ritrovano ad inseguire il provider di Coop che oggi mostra sul sito ufficiale un’altra promo super: la EXTRA 300.

Era difficile immaginare che potesse arrivare qualcosa di ancor migliore rispetto alle ultime EVO, ed invece eccola qui. L’offerta migliore che gli utenti potessero aspettarsi è arrivata, peraltro con un prezzo che dura per sempre.

La EXTRA 300 permette a tutti di avere telefonate senza limiti verso chiunque, 1000 messaggi verso tutti e quello che è il vero punto di forza, ovvero una quantità di 300 giga in 4G. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese per sempre senza rimodulazioni che possano influire in futuro.

CoopVoce ha optato anche per un regalo da concedere a tutti coloro che la scelgono. Il costo di attivazione viene praticamente azzerato così come il pagamento del primo mese ma solo per coloro che sceglieranno la EXTRA 300 entro il 30 aprile. Se non avete capito, il primo mese è gratuito.

Non abbiate paura di dare un’occhiata al sito ufficiale, dove l’offerta è disponibile per tutti senza limitazioni. Rispetto ad altre aziende infatti CoopVoce ha voluto rendere fruibile questi contenuti per ogni utente proveniente da ogni gestore.