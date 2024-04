Samsung si sta impegnando attivamente a rilasciare sui propri device l’update OneUI 6.1. L’ultimo aggiornamento creato dal produttore coreano introduce diverse novità tra cui miglioramento delle performance, nuove feature e risoluzione di bug.

Non sono da dimenticare anche le feature legate all’Intelligenza Artificiale come Cerchia e Cerca con Google, Assistente Chat, Interprete, Traduzione Live. Non mancano anche le funzionalità di supporto come Assistente Note, Assistente Trascrizione e Assistente Web. Queste funzionalità sfruttano Galaxy AI per rendere i device sempre più funzionali e a misura degli utenti.

Samsung si sta preparando ad aggiornare tantissimi device alla OneUI 6.1, la nuova interfaccia utente con Galaxy AI

Al fine di rendere i propri device sempre più performanti, Samsung ha avviato un piano di roll-out che coinvolge tantissimi device. La OneUI 6.1 è già stata rilasciata per i flagship della precedente generazione tra cui spiccano:

Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE

Galaxy Tab S9 Ultra, Tab S9+, Tab S9

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Nel corso delle prossime settimane, Samsung ha già confermato l’arrivo previsto per i Galaxy S22, i Galaxy Tab S8 oltre che Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Ma l’elenco non finisce qui, infatti, ci aspettiamo che Samsung possa aggiornare alla OneUI 6.1 anche tantissimi altri dispositivi.

Considerando la velocità di rilascio da parte del produttore coreano, l’update potrebbe arrivare per la famiglia Galaxy S21 tra cui includiamo anche il Galaxy S21 FE. Passando ai foldable, l’azienda coreana potrebbe aggiornare anche i Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 2 e i modelli della generazione precedente.

Per quanto riguarda i tablet, ci aspettiamo novità per il Galaxy Tab A7 Lite. Samsung non dovrebbe dimenticarsi anche di tutti gli altri modelli di fascia media come la serie A, la serie M e la serie F. Resta da chiarire la tempistica prevista per l’aggiornamento di questi device, ma siamo certi che Samsung comunicherà maggiori dettagli a breve.