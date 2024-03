CoopVoce contro ILIAD e Kena: ecco la EVO 200 che scade oggi

La grande garanzia che offrono i gestori virtuali in genere è quella di mantenere per sempre i prezzi mensili delle offerte che vendono. È per questo motivo che gli utenti sono sempre più propensi ad abbandonare il loro caro vecchio gestore di fiducia, accaparrandosi così un’offerta che dura per sempre allo stesso prezzo ma che offre anche tantissimi contenuti tra minuti, messaggi e giga. Un chiaro esempio tra i gestori virtuali di dominio assoluto viene fornito da CoopVoce, gestore che riesce a mettere insieme un gran numero di offerte mobili ogni anno.

La sua grande peculiarità è sicuramente quella di offrire prezzi più bassi rispetto alla concorrenza e lo dimostra con la sua gamma EVO.

CoopVoce si scontra con gli altri provider virtuali e con Iliad: è l’ultimo giorno della EVO 200

Ad oggi sul sito ufficiale ci sono diverse offerte ma quella più importante è appena arrivata ed include al suo interno tutto quello che c’è di buono. Si parte come sempre dai minuti senza limiti verso tutti i gestori, passando poi per 1000 SMS verso tutti. Infine per quanto riguarda i giga ce ne sono addirittura 200 in 4G per un prezzo totale di soli 7,90 € mensili per sempre. Il vantaggio, oltre che nel prezzo, sta anche nell’assenza totale di un costo di attivazione: non è assolutamente previsto e perciò la prima ricarica sarà necessaria a coprire solo il costo dell’offerta. Tutto ciò avrà luogo a partire dal secondo mese visto che il primo è in regalo. Ricordiamo che gli utenti hanno solo oggi di tempo per sottoscriverla in quanto scadrà a mezzanotte.

Per la portabilità del numero il consiglio è quello di non affidarsi alla scheda fisica ma alle nuove eSIM. È in questo modo che non bisognerà attendere l’arrivo della solita SIM da inserire nello smartphone, diminuendo nettamente i tempi di portabilità.