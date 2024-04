Come ormai ben sappiamo, la transizione verso la mobilità elettrica è un argomento fortemente dibattuto. Il passaggio alle auto elettriche sta infatti sollevando diversi interrogativi che richiedono approfondimenti di vario tipo. Purtroppo, però identificare delle risposte concrete è più difficile di quello che si pensa, soprattutto per via della frammentarietà e non aggiornata disponibilità di informazioni online.

Per poter comprendere davvero il fenomeno è importante tenere a mente che auto elettriche e infrastrutture di ricarica sono solo una parte del complesso ecosistema dell’ecosostenibilità. In questo contesto, infatti, non bisogna dimenticare aspetti come l’origine dell’energia, la sua sostenibilità e le prospettive future del settore.

Come si evolveranno nel futuro le auto elettriche?

Prima di iniziare una qualsiasi discussione su questo argomento è importante comprendere se l’attuale disponibilità di corrente sarà abbastanza, nel futuro, per sopperire alla crescente diffusione delle auto elettriche.

Per poter rispondere, e per farlo in modo adeguato, è stato intervistato Emanuele Regalini di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). L’Autorità con il GSE evidenziano una tendenza alla diminuzione dei consumi elettrici e all’incremento della produzione da fonti rinnovabili. Entro il 2030, il Governo prevede una crescita della quota di energia rinnovabile riservata al settore elettrico.

Strategie come lo “smart charging” possono mitigare questi impatti, ottimizzando le ricariche in base alla disponibilità di energia. ARERA si occupa da anni di prevenire problemi futuri legati all’elettrificazione dei consumi. Concentrarsi su argomenti quali tariffe di trasporto, normative tecniche e piani di sviluppo delle reti sono utilizzati per guidare operatori e cittadini verso un uso razionale delle reti.

Il V2G (Vehicle-to-Grid) potrebbe rivelarsi una risorsa importante, consentendo agli autoveicoli di contribuire alla rete elettrica quando non sono in uso. La sua attuazione però richiede ancora tempo e sviluppo tecnologico. Gli impianti fotovoltaici domestici sono diffusi in Italia e possono contribuire a ridurre gli impatti sulle reti elettriche. È cruciale promuovere la ricarica intelligente per gestire al meglio la domanda di energia derivante dalle auto elettriche.

Le colonnine di ricarica ad alta potenza sono importanti, ma è essenziale pianificare attentamente la distribuzione di tali infrastrutture per ottimizzare gli investimenti. Gli incentivi governativi per l’installazione di wallbox intelligenti possono favorire una ricarica più efficiente e sicura.

Per affrontare la transizione verso le auto elettriche è dunque necessaria una visione olistica e strategie coordinate per garantire un’infrastruttura energetica sostenibile e resiliente.