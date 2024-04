Citroen C3 Aircross: la nuova versione del classico ha 7 posti

Il mercato automobilistico europeo non smette mai di stupire, presentando una qualche novità praticamente ogni giorno. L’interesse degli automobilisti appassionati di curiosi, durante i primi mesi di quest’anno, si è catalizzato sui B-SUV. Le auto appartenenti a questa categoria sono compatte, ma al contempo, anche se sembra un ossimoro, spaziose e versatili. Proprio queste qualità sono ciò che le hanno rese tra le vetture più richieste, portando ad una crescita esponenziale della loro domanda. In questa stessa categoria sta per arrivare una nuova vettura, una versione migliorata della Citroen C3.

La Citroen C3 Aircross è una delle proposte più ambiziose dell’azienda che è pronta a conquistare sempre più papabili clienti. La casa automobilistica ha mostrato online le immagini ufficiali del nuovo B-SUV, confermando l’ipotesi della sua commercializzazione imminente all’interno di tutto il territorio europeo. L’auto è stata costruita su una piattaforma Smart Car, tuttavia l’aspetto che probabilmente catturerà di più gli automobilisti sarà lo spazio ampio interno. Seppur le dimensioni siano di soltanto 4,39 m in lunghezza, la C3 Aircross comprende ben 7 posti, ideale per chi ha una famiglia numerosa o per chi viaggia spesso in compagnia.

Citroen C3 Aircross: fenomenali 7 posti cosmici, in un minuscolo spazio vitale

L’azienda non ha ancora condiviso quali saranno i dettagli tecnici completi della nuova Citroen. La Stellantis ha però anticipato, nel frattempo, che l’auto sarà disponibile in più versioni aventi ioni ibride o completamente elettriche. Questa disponibilità di scelta eguaglia la strategia utilizzata per l’Alfa Romeo Junior, molto apprezzata e che dimostra l’impegno del brand nel proporre soluzioni sostenibili e innovative.

Ricordate la Fiat Multipla? L’auto dal design piuttosto strano, ma spaziosa con i suoi sei posti, potrebbe basarsi proprio sulla base tecnica della Citroen C3. Il restyling pare essere voluto da Olivier Francois, la cui volontà è quella di riportare in strada il famoso modello degli anni ’90 con uno stile totalmente ridefinito. Alcuni nostalgici potrebbero essere in disaccordo, ma è probabile che la nuova Multipla diventi un SUV, in linea con le tendenze di mercato e le richieste dei consumatori odierni.

Ritornando alla Citroen C3 Aircross, la data di lancio ufficiale prevista è estate 2024, non manca poi così tanto. Scommettiamo che chi predilige i modelli B-SUV non vede l’ora di scoprire tutte le specifiche del modello. Riuscirà questa nuova auto a soddisfare le aspettative della Stellantis?