Il lancio della famiglia Huawei Pura 70 può essere considerato un successo per il brand cinese. Lanciato sul mercato Cinese senza grandi annunci, la nuova famiglia di flagship ha immediatamente catturato l’attenzione degli utenti.

Infatti, la nuova ed inedita serie Pura prende il posto della famiglia P che da sempre contraddistingue i flagship cinesi. Huawei ha creato una famiglia composta da quattro device per assecondare tutte le esigenze degli utenti.

I clienti possono scegliere tra Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ e Pura 70 Ultra e tutti i device sono incentrati sul comparto fotografico. Considerando le caratteristiche tecniche degli smartphone, non sorprende scoprire che l’accoglienza da parte del pubblico è stata assolutamente calorosa.

La famiglia Huawei Pura 70 si preannuncia un successo per il brand cinese, le vendite potranno raggiungere e superare quelle dei precedenti flagship

Stando a quanto dichiarato da Huawei, il primo lotto di device Pura 70 è andato sold out dopo appena un minuto dalla messa in vendita sullo store online del brand. Esattamente alle ore 10:08 sono esaurite tutte le scorte disponibili in questa fase di avvio delle vendite.

Se da un lato c’è certamente l’eccitazione verso i nuovi dispositivi, bisogna anche segnalare alcuni report recentemente emersi. Huawei sembrerebbe afflitta da una difficoltà produttiva che ha penalizzato la quantità di device disponibili. In particolare, i modelli Pro sarebbero quelli maggiormente penalizzati.

Nonostante questo, gli store stanno già ricevendo nuovi lotti produttivi e le vendite saranno riaperte a breve. Secondo le previsioni di Sui Qian, analista di TechInsights, il successo della famiglia Pura 70 potrebbe essere simile a quello della serie Mate 60. Se i problemi produttivi dovessero rientrare presto, Huawei potrebbe raggiungere e superare le 10 milioni di unità vendute nel corso del 2024.

I numeri, inoltre, potrebbero aumentare ancora e superare il successo dei P60. Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, le spedizioni della serie Pura 70 saranno nettamente maggiori rispetto a quelle della precedente famiglia di flagship.