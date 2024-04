Apple Vision Pro è stato probabilmente il dispositivo della casa di Cupertino più atteso in assoluto.

Si tratta di un visore per la realtà aumentata e virtuale, un vero e proprio gioiellino tecnologico che permette agli utenti di immergersi in una realtà virtuale pur mantenendo una chiara visione dell’ambiente circostante.

Il visore è sbarcato sul mercato statunitense il 2 febbraio 2024, e la domanda per il suo acquisto è stata da subito estremamente elevata.

Nonostante le grande tecnologia e le vendite inizialmente elevate, Apple Vision Pro ha creato intorno a se tante polemiche sin dal suo esordio.

Le controversie legate al nuovo dispositivo di Apple sono parecchie e di natura diversa. Innanzitutto ciò che ha indispettivo gli utenti è il prezzo, di 3500 dollari, considerato troppo elevato dai più.

Soprattutto in virtù del fatto che molti utenti hanno restituito Apple Vision Pro dopo poco tempo, poiché giudicato troppo pesante e scomodo da portare e a causa di problemi fisici che si sono verificati durante il suo utilizzo, come forti mal di testa e problemi di postura. Altri motivi di restituzione sono stati frequenti graffi e crepe nel vetro.

Apple Vision Pro, crollano le vendite a pochi mesi dal lancio

Tutti i motivi elencati in precedenza hanno forse concorso a determinare un crollo delle vendite a distanza di pochi mesi dal lancio.

Secondo il giornalista Mark Gurman la richiesta per l’acquisto e la prova di Apple Vision Pro sono crollate drasticamente in tutti gli Stati Uniti. Addirittura in alcuni luoghi si parla di pochi dispositivi venduti in una settimana, numeri davvero troppo bassi per l’azienda di Cupertino, che ha deciso di sponsorizzare ancora di più il suo gioiellino.

Per quanto riguarda l’arrivo del dispositivo sul mercato europeo ancora non ci sono informazioni ufficiali, ma dovremmo saperne di più in occasione della WorldWide Developers Conference di giugno.