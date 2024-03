Il prossimo 2 aprile 2024 il produttore tech Realme svelerà ufficialmente un nuovo smartphone appartenente alla gamma Realme C. Stiamo parlando in particolare del prossimo Realme C65 e in questi giorni ha ricevuto diverse certificazioni di rilievo. Ora, però, lo smartphone in questione è stato il protagonista di nuovi teaser ufficiali che ci hanno confermato il design e alcune delle specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme C65 sta per arrivare, ecco design e presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha pubblicato diversi nuovi teaser che ci hanno confermato il design del suo prossimo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme C65. Dalle nuove immagini, possiamo quindi scoprire due delle colorazioni che saranno disponibili.

Oltre a questo, possiamo avere una conferma anche sul suo design. In particolare, è possibile notare una certa somiglianza con gli ultimi dispositivi del rivale Samsung Galaxy S. Sul retro, infatti, sono collocati tre fotocamere posteriori poste a semaforo sul lato sinistro della backcover. Secondo quanto confermato dall’azienda, lo smartphone sarà distribuito inizialmente in Vietnam e successivamente presso tanti altri mercati.

Dal punto di vista tecnico, sappiamo che il nuovo smartphone dell’azienda potrà contare su una batteria con una capienza di 5000 mah. Immaginiamo che ci sarà il supporto alla ricarica rapida di qualche tipo, ma per il momento non abbiamo conferme da parte dell’azienda. Sappiamo inoltre che lo smartphone potrà contare su un sensore fotografico principale da 50 MP. Non sappiamo di quale tipologia saranno gli altri due sensori, ma immaginiamo che almeno uno di questi sarà un sensore grandangolare.

Il punto di forza del nuovo Realme C65. Se il modello Realme C67 ha un costo di 159 euro, immaginiamo che il prezzo sarà inferiore ai 150 euro. Staremo a vedere cosa deciderà di fare l’azienda.