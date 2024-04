TIM, ASSALTO a Iliad con le promo di aprile: ci sono fino a 300GB in 5G

Sarebbe stato difficile battere la concorrenza per TIM se non fossero arrivate le sue nuove offerte mobili. Dopo aver visto gli altri gestori riuscire ad ottenere una grossa fetta di utenti in Italia, l’azienda italiana ha deciso di comportarsi di conseguenza.

Il forte provider che ha dato i natali a tante piccole realtà, oggi vuole imporsi come quello principale e lo fa con tre offerte storiche. TIM lancia di nuovo le sue Power che già alla fine del 2023 avevano stabilito record importanti.

TIM, la nuova triade di offerte che batte la concorrenza: si parte da 150 giga

Tutto parte dalla prima soluzione che prende il nome di Special, la migliore tra le tre. Con contenuti in quantità e con un prezzo di vendita vantaggioso, è questa la promo da battere. Al suo interno chi la sceglie trova minuti senza limiti verso qualsiasi numero, 200 messaggi verso tutti e infine 300 giga per la navigazione sul web usando il 5G. Il prezzo mensile è un vero assist: costa solo 9,99 € ogni 30 giorni.

Segue l’altra soluzione di TIM, la Power Supreme Easy, un’offerta che arriva a costare solo 7,99 € mensili. Al suo interno ci sono 200 giga in 4G supportati da minuti senza limiti e da 200 SMS.

Il trittico termina con l’ultima proposta, ovvero la Power Iron, la piccola di TIM. Il numero di giga in questo caso decresce ancora, attestandosi sui 150, ma lo fa anche il prezzo. L’offerta mensile, che include anche minuti senza limiti e 200 SMS, costa solo 6,99 €.

Non tutti sanno inoltre che scegliendo queste promozioni mobili di TIM si può avere diritto a due regali. Il gestore infatti ha disposto il costo di attivazione gratuito, esattamente come la prima mensilità. Il primo pagamento parte dunque il secondo mese. Le promo sono solo per chi viene da provider come Iliad e dai gestori virtuali presenti in Italia.