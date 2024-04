TIM VS Iliad, ecco le offerte fino a 300 GB che si sfidano col 5G

TIM e Iliad al momento hanno tra le mani la leadership assoluta nel mondo telefonico mobile. Questi gestori hanno dalla loro parte la qualità di rete che nelle due offerte che oggi si fronteggiano si esprime con il 5G. TIM mette in gioco tutte le sue qualità proponendo la sua nuovissima Power Special. Quest’ultima fa parte di una gamma composta di più offerte mobili.

Al suo interno chi la sottoscrive può trovarci minuti senza limiti verso ogni gestore, 200 messaggi e 300 giga in rete 5G. Il prezzo mensile è di soli 9,99 € ma c’è un regalo: TIM ha scelto di offrire il primo mese e il costo di attivazione gratis. Ovviamente non tutti possono sottoscrivere quest’offerta; TIM ha voluto destinarla solo ed unicamente a chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad.

Iliad lancia la sfida a TIM e lo fa con la sua Giga 180: ecco cosa cambia

Dopo gli ultimi anni trascorsi al comando, sebbene ci sia stata la crescita di tantissimi gestori virtuali, Iliad come TIM vuole però sempre tenere in mano le redini della gara.

Non c’era certamente bisogno che qualcuno annunciasse l’arrivo dell’ultima offerta per consentire agli altri di fare un giro sul sito ufficiale dell’azienda. Dopo aver visto delle opportunità interessanti lo scorso mese, Iliad ha voluto rincarare la dose proponendo la sua Giga 180.

Con tanti contenuti al suo interno e con un prezzo molto basso, il gestore anche questa volta ruberà tanti utenti alla concorrenza. Effettivamente sarebbe impossibile non farlo visto che ci sono minuti, messaggi e giga. Si parte proprio con i minuti, illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi. Ci sono poi anche messaggi senza limiti e ben 180 giga in rete 5G. Il prezzo mensile è di 9,99 €, esattamente come l’offerta di TIM ma con una differenza: Iliad dà la sicurezza che non cambierà mai.