Vodafone e CoopVoce, le offerte fino a 300 GIGA al mese

La sfida nel mondo della telefonia mobile attualmente sta avendo luogo tra più gestori importanti, tra i quali figurano di diritto anche Vodafone e CoopVoce. Il primo, così come il secondo, sta riuscendo ad ottenere tanti nuovi utenti con la sua campagna promozionale. La differenza di base tra le due aziende sta sicuramente nel tipo di architettura che hanno.

Vodafone è un gestore ordinario, cosiddetto MNO, mentre CoopVoce è un MVNO, per cui un gestore virtuale. In un passato più o meno lontano nessuno credeva che i virtuali potessero eguagliare quanto prodotto da aziende del calibro di Vodafone, eppure eccoci qui a confrontare le loro offerte mobili.

Ad oggi sono due le offerte che si confrontano tra loro, entrambe piene di giga e con diverse peculiarità. La prima è ovviamente quella di Vodafone, un vero e proprio baluardo della telefonia mobile. Il nome è Silver 150, un’offerta mobile che chiunque vorrebbe avere, soprattutto a questo prezzo.

Oggi costa infatti solo 9,99 € mensili ed offre al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga in 4G. Vodafone consente però di avere anche 50 giga in più scegliendo il servizio SmartPay per la ricarica automatica. Siamo quindi di fronte ad una promo che potenzialmente può consentire di avere ben 200 giga al mese. Solo chi proviene dai gestori virtuali e Iliad, e quindi anche da CoopVoce, può sottoscriverla.

CoopVoce risponde a Vodafone con la sua miglior promo mobile: ecco la EXTRA 300

La volontà di vincere di un gestore mobile è il punto fisso su cui si svolge la sua intera attività annuale. Per CoopVoce si tratta di essenza pura, siccome il noto provider è da poco abituato a dominare.

Con la nuovissima EXTRA 300, ci sono minuti senza limiti, 1000 SMS verso tutti e 300 giga in 4G. Il prezzo? 9,99 € al mese per sempre con costo di attivazione e primo mese gratis.