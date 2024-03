In queste ore, Logitech ha annunciato il lancio della nuova tastiera wireless Signature Slim K950. L’accessorio è pensato per rendere sempre più semplice e confortevole l’uso dei PC in ambito privato e professionale.

Il design ricercato rende questa tastiera assolutamente integrata nello stile domestico o d’ufficio. Inoltre, risulta la soluzione perfetta per tutti gli utenti che cercano un prodotto di fascia alta dalla qualità elevata e dalle numerose feature.

Grazie alla possibilità di personalizzare il software, gli utenti possono creare un ecosistema in base alle proprie esigenze. Inoltre, scegliendo il kit Signature Slim Combo sarà possibile abbinare il mouse wireless Signature Plus M750 alla tastiera.

Come dichiarato da Art O’Gnimh, direttore generale della divisione Core Personal Workspace Solutions di Logitech: “Abbiamo ideato la tastiera Signature Slim per essere compagna perfetta del mouse Signature, che abbiamo introdotto due anni fa, per aiutare le persone che si destreggiano tra lavoro, vita privata e tutto il resto“.

I prodotti Signature Slim sono pensati da Logitech per permettere agli utenti di esprimersi al massimo sia nella sfera professionale che nello svago. La compatibilità dei prodotti è massima, così come il comfort di utilizzo.

Il Signature Slim Combo è disponibile in due colorazioni Graphite e Off-White. In questo modo, il brand vuole offrire una gamma di personalizzazione senza trascurare l’aspetto professionale. La tastiera può essere utilizzata su tre dispositivi diversi, grazie alla possibilità di associarla a diversi device contemporaneamente. La corsa dei tasti è ottimizzata per essere silenziosa, così come i click del mouse.

Attraverso il software Logi Options+ App gli utenti potranno attivare varie scorciatoie per ottimizzare il funzionamento di entrambi i device. Sarà possibile controllare velocemente il volume, mettere in pausa e avviare la produzione o silenziare l’audio. Inoltre, l’attenzione all’ambiente di Logitech

La nuova tastiera Logitech è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 94.99 euro. Gli utenti possono anche scegliere la Signature Slim Combo MK950 che include tastiera e mouse al prezzo di 129 euro. Per tutti coloro avessero bisogno di una soluzione professionale, è disponibile anche la variante Business nel solo colore Grafite. I prezzi sono di 89.99 euro per la tastiera e 119 euro per la combo.