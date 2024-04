Fallout è la nuova serie TV campione d’ascolti di Amazon Prime Video. Lo show è ispirato all’omonima serie di videogiochi che sta appassionando gli utenti sin dal lontano 1997. Nonostante la serie proceda lungo una propria strada che non si intreccia con quella della controparte videludica, il legame tra i due mondi resta forte.

Dopo aver visto i primi titoli della saga di Fallout usciti tra il 1997 e il 2001, passiamo ad analizzare i giochi più recenti. Fallout 3 arriva nel 2008 ed è il primo titolo sviluppato da BETHESDA GAME STUDIOS. I giocatori partiranno dal Vault 101, situato nei pressi di Washington DC e si troveranno a fronteggiare varie faide all’interno della Zona Contaminata.

Il 2010 ha visto il debutto di FALLOUT NEW VEGAS, titolo sviluppato da OBSIDIAN ENTERTAINMENT. Come possibile intuire dal nome, questo capitolo permetterà ai giocatori di esplorare quello che rimane di Las Vegas e la Zona Contaminata del Mojave.

Con FALLOUT SHELTER, pubblicato da BETHESDA GAME STUDIOS nel 2015, l’approccio alla serie cambia. Da titoli RPG si passa ad un gestionale dove i giocatori avranno il compito di gestire un Vault. Sarà possibile creare la propria base, espanderla e affrontare le varie sfide gestionali. Sempre nel 2015 arriva il nuovo capitolo della saga principale intitolato FALLOUT 4 e sviluppato da BETHESDA GAME STUDIOS. In questo titolo, i giocatori potranno esplorare la città di Boston situata nei pressi dal Vault 111. L’obiettivo in questo titolo sarà quello di creare il proprio Commonwealth.

Nel 2018 è uscito FALLOUT 76 sviluppato da BETHESDA GAME STUDIOS. La location scelta per questo capitolo è l’Appalachia dove sarà possibile esplorare da soli o in compagnia. Anche in questo caso, le missioni in stile GDR permetteranno di esplorare un’area inedita dell’America anche se piena di radiazioni.