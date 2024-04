La tastiera meccanica è un piccolo accessorio per il PC che viene assolutamente consigliato a tutti i consumatori che vogliono avere libero accesso ai migliori prodotti in circolazione, riuscendo ad esempio a giocare liberamente, grazie a funzionalità e prestazioni di livello decisamente superiore al normale, come nel caso del modello di casa Corsair, in promozione proprio in questi giorni su Amazon.

Il dispositivo è per la precisione il Corsair K55 Core RGB, si tratta di una tastiera da gioco a membrana cablata, quindi funziona esclusivamente con il collegamento a filo, dotata di interruttori silenziosi e reattivi, con resistenza al versamento, ovvero anche idealmente versandoci sopra dei liquidi, non si dovrebbe rovinare, presentando infine LED RGB nella parte posteriore, così da rendere l’esperienza sempre più colorata ed in linea con l’anima da gaming.

Tastiera meccanica Corsair: che offerta folle su Amazon

Acquistare la suddetta tastiera meccanica Corsair non richiede a tutti gli effetti un esborso troppo elevato, poiché infatti dovrete pagare solamente 49 euro, per avere la certezza di riceverla direttamente al vostro domicilio. Eccovi il link per l’acquisto, con consegna quasi immediata, con Amazon è davvero rapidissima, garanzia di 2 anni, e possibilità di restituirla entro 14 giorni dall’ordine.

Dimensionalmente il prodotto raggiunge 45,13 x 14,15 x 3,5 centimetri, con un peso comunque di soli 752 grammi. Non integrando una batteria, è difficile da trasportare e spostare ovunque si desideri, per questo motivo una volta poggiata sul piano di lavoro, o su una qualsiasi superficie, è molto complicato spostarla. E’ compatibile con qualsiasi sistema operativo, sia esso Windows o iOS, con poca personalizzazione per l’utente finale, se non per quanto riguarda, a tutti gli effetti, la gestione dei LED RGB, che potranno essere modificati dal consumatore stesso a piacimento.