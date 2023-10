In questi primi giorni di ottobre, alcuni clienti di rete mobile dell’operatore telefonico Vodafone stanno ricevendo una comunicazione tramite SMS che li avverte di un imminente aumento del costo della propria offerta. Si tratta molto spesso di utenti che hanno al momento attiva l’offerta mobile Vodafone Silver. L’operatore, però, sta proponendo loro come alternativa l’attivazione dell’offerta mobile denominata Vodafone Silver Light.

Vodafone propone Vodafone Silver Light come alternativa agli aumenti

Alcuni clienti dell’operatore telefonico rosso vedranno aumentare a novembre il costo del rinnovo mensile della propria offerta mobile. Come già detto in apertura, gli utenti coinvolti sono principalmente quelli che hanno al momento attiva l’offerta mobile denominata Vodafone Silver.

Per questi clienti, l’operatore telefonico ha pensato bene di offrire una alternativa. Se gli utenti vogliono lasciare invariato il costo mensile da pagare, potranno attivare in alternativa l’offerta mobile denominata Vodafone Silver Light. Quest’ultima offerta prevede lo stesso bundle di giga per navigare dell’offerta attualmente attiva sulla sim degli utenti. Oltre a questo, gli utenti avranno comunque a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri.

Rimane poi come sempre la possibilità di esercitare il proprio diritto di recesso senza costi né penali se lo si effettua entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale da parte di Vodafone. Ecco qui di seguito uno degli SMS inviati in questi giorni dall’operatore ai suoi clienti coinvolti dagli aumenti.

“Vodafone, modifica contrattuale: per le mutate condizioni di mercato, dal primo rinnovo successivo al 04/11/2023, la tua offerta Silver avra’ un costo di 1.99 euro al mese in piu’. Per te, fin da subito e gratuitamente, 50 Giga in piu’ al mese per 12 mesi, per richiederne l’attivazione vai su voda.it/50gbfree12m .In alternativa, puoi mantenere invariati i costi della tua offerta scegliendo la nuova offerta Silver Light con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS, rispondendo gratuitamente con testo SI a questo SMS entro il 04/11/2023. Recesso senza penali ne’ costi, mantenendo eventuali rateizzazioni, su voda.it/disdettalineamobile, via PEC o nei negozi Vodafone entro il 04/12/2023. Maggiori dettagli al 42590 o su voda.it/silver-light”.