Vodafone, gli utenti tornano: sono disponibili fino a 200 giga

Sono nate delle offerte nuove in casa Vodafone che non sono passate inosservate agli occhi del pubblico, tutte piene di contenuti. L’intento con cui Vodafone le lancia è quello di riprendersi i vecchi clienti, magari riuscendo a tirare fuori anche una buona somma di nuove adesioni.

Vodafone torna in scena con le sue Silver: ecco le promo fino a 200 giga al mese

Ogni volta che Vodafone si impegna a mettere in difficoltà la concorrenza, lo fa con i suoi mezzi migliori che in questo caso consistono nelle due offerte Silver. Chi ha avuto modo di scoprirle in precedenza, sa benissimo i vantaggi che si possono ottenere sottoscrivendole.

In primo luogo si ha diritto a minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori in entrambi i casi, sia scegliendo la prima che la seconda. In ordine, la Silver 100 garantisce 100 giga in 4G tutti i mesi, mentre la Silver 150 arriva a 150 giga in 4G. Il prezzo mensile è rispettivamente di 7,99 € al mese e di 9,99 € al mese.

Ora la domanda è lecita: come si fa ad arrivare fino a 200 giga scegliendo due offerte che al massimo possono fornirne 150 ogni mese? Vodafone ha deciso di concedere ai suoi utenti un’opportunità: ricevere 50 giga in più semplicemente scegliendo un servizio gratuito. Basta infatti accettare SmartPay, il famosissimo servizio di ricarica automatica che ogni mese si occuperà di pagare in automatico l’offerta scelta. In questo modo la prima offerta arriverà a 150 giga e la seconda fino a 200.

Il vero vantaggio che gli utenti hanno sottoscrivendo una di queste due promozioni mobili del provider rosso, è pagare pochissimo il primo mese. Sebbene i prezzi già di per sé siano vantaggiosi, la prima mensilità costa in tutti e due i casi solo 5 €.

Inoltre ci sono dei limiti per la sottoscrizione: non tutti possono sceglierle. Vodafone ha destinato le sue promozioni Silver solo ed esclusivamente agli utenti provenienti da gestori virtuali e da Iliad.