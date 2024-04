Netflix continua a credere fortemente nel progetto The Witcher. La serie TV dedicata alla saga fantasy creata dell’autore polacco Andrzej Sapkowski tornerà per una quarta e una quinta stagione.

La conferma arriva direttamente da Netflix che ha annunciato l’inizio della produzione della quarta stagione. Inoltre, con lo stesso Tweet, il colosso dello streaming ha dichiarato che la quinta stagione sarà anche quella finale che concluderà il viaggio di Geralt di Rivia, Ciri e Yennefer nel Continente.

Ricordiamo che la quarta stagione vedrà un importante cambiamento per quanto riguarda proprio Geralt di Rivia. Nelle prime tre stagioni, il personaggio era interpretato da Henry Cavill mentre, a partire dalla quarta, il suo posto verrà preso da Liam Hemsworth.

La produzione della quarta stagione di The Witcher è partita, la serie si concluderà con la quinta stagione!

Stiamo per tornare nel Continente: The Witcher stagione 4 è ufficialmente in produzione. Inoltre, è stata confermata la stagione 5, un finale che porterà questa epica serie a una degna conclusione. pic.twitter.com/KJzUAL21jm — Netflix Italia (@NetflixIT) April 18, 2024

Il motivo di questo cambiamento in corsa non è mai stato esplicitato ma alcune fonti ben informate sembrano concordi nell’indicare alcune divergenze creative tra l’attore e la produzione. Purtroppo, non c’è nulla di ufficiale e Liam Hemsworth avrà il compito di raccogliere un’eredità pesante.

A parte questo cambiamento, il resto del cast è confermato con Anya Chalotra che riprenderà il ruolo di Yennefer di Vengerberg, Freya Allan che interpreterà Ciri e Joey Batey nei panni di Ranuncolo. La produzione ha annunciato anche l’arrivo di nuovi attori tra cui Laurence Fishburne che porterà su schermo il vampiro Regis.

Dal punto di vista produttivo, Netflix andrà a realizzare le due stagioni una di seguito all’altra. In questo modo, terminate le riprese della quarta si inizierà direttamente con la quinti, allo scopo di ottimizzare le risorse e liberare gli attori da possibili altri impegni.

Per quanto riguarda la trama delle due stagioni, al momento non ci sono dettagli sulle storie che andranno ad adattare. Fino alla terza stagione, la serie The Witcher ha adattato l’opera letteraria in maniera abbastanza fedele fino al romanzo “Il tempo della guerra“. Molto probabilmente l’adattamento proseguirà con le altre opere di Andrzej Sapkowski.