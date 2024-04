Lenovo annuncia le nuove workstation mobili pensate per offrire massima potenza e prestazioni per gestire carichi di lavoro complessi. I nuovi Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, P16v i Gen 2, P16s i Gen 3 e P14s i Gen 5, con le loro tecnologie all’avanguardia nell’ambito dell’intelligenza artificiale, sono pronti a trasformare il modo in cui i professionisti lavorano con l’AI. La Gen 7 è in particolare la gamma che si distingue per prestazioni e funzioni offerte. Risultati garantiti anche dalla collaborazione con Intel, NVIDIA e Micron.

Le workstation mobili ThinkPad serie P dotate di processori Intel Core Ultra e GPU NVIDIA RTX Ada Generation offrono PC predisposti per l’intelligenza artificiale flessibili, non solo prestanti ma anche efficienti dal punto di vista energetico. La NPU integrata è dedicata alla gestione di attività AI leggere e continue, mentre la GPU NVIDIA esegue l’elaborazione AI quotidiana più complessa. Questa combinazione si incastra alla perfezione e consente un funzionamento fluido e affidabile senza sosta.

ThinkPad P1 Gen 7: una delle workstation mobile AI ready di Lenovo più potenti

Questa workstation mobile ultraportatile di Lenovo è progettata per attività intensive di machine learning, offrendo la flessibilità necessaria per lavorare da qualsiasi luogo. La struttura in alluminio del dispositivo aumenta la potenza anche al suo interno. Il nuovo laptop presenta, inoltre, un design in metallo termico liquido in configurazioni selezionate. Quest’ultimo migliora le prestazioni del sistema di raffreddamento e l’affidabilità a lungo termine, ottimo per flussi di lavoro critici per periodi prolungati. Dotato, infine, di un display da 16 pollici con proporzioni 16:10, cornici strette e la possibilità di configurare un touch screen OLED.

ThinkPad P1 Gen 7 è anche la prima workstation mobile al mondo a includere memoria LPDDR5x LPCAMM2, fino a 64 GB. LPCAMM2, introdotto sul mercato da Micron in collaborazione con Lenovo, offre una delle soluzioni di memoria modulare per PC più veloci. Con un consumo di energia attiva fino al 61% inferiore e un risparmio dello spazio disponibile pari al 64% rispetto a DDR5 SODIMM3. LPCAMM2 offre larghezza di banda maggiore e supporto a doppio canale con un singolo modulo.

Il portfolio Lenovo ThinkPad di workstation mobile AI-Ready

Oltre alle prestazioni, le workstation Lenovo sono note per la loro affidabilità e sicurezza. L’azienda è orgogliosa di realizzare prodotti di alta qualità su cui i clienti possono contare nella vita di tutti i giorni. Le ultime workstation ThinkPad serie P non fanno eccezione. La suite di soluzioni hardware e software di questa gamma è perfetta per le ultime workstation, garantendo la sicurezza sia del dispositivo che delle informazioni chiave. Le caratteristiche includono il Trusted Platform Module (dTPM) discreto per crittografare i dati dell’utente e un BIOS con autoriparazione per ripristinare le impostazioni di sistema precedenti.

Disponibilità e prezzi

• Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 disponibile da giugno 2024, a partire da €2,450.

• Lenovo ThinkPad P16v i Gen 2 disponibile da maggio 2024, a partire da €2,140.

• Lenovo ThinkPad P16s i Gen 3 disponibile da giugno 2024, a partire da €1,740.

• Lenovo ThinkPad P14s i Gen 5 disponibile da giugno 2024, a partire da €1,710.