Intelligenza Artificiale, è uscita l'ultima canzone dei Beatles ed è tutto merito del machine learning

Nel fervore di un summit londinese sull’intelligenza artificiale che ha visto protagonisti figure come Elon Musk e Giorgia Meloni, emerge un altro esempio straordinario dell’impiego dell’IA nel campo artistico. La tecnologia del machine learning ha reso possibile la trasformazione di una vecchia demo di John Lennon in un brano dei Beatles, ora fruibile in streaming.

Intelligenza Artificiale: è uscito il brano dei Beatles

Il 2 novembre 2023, “Now And Then” ha fatto il suo debutto sulle piattaforme di streaming, segnando un momento storico per la musica. Disponibile su Spotify e YouTube, il brano ha rapidamente accumulato milioni di visualizzazioni, testimoniando l’immortale fascino dei Beatles e la loro capacità di rimanere rilevanti nell’era digitale. Un commento evidente tra i primi sulla piattaforma di Google celebra il ritorno dei Beatles come un nuovo capitolo nella storia della musica.

Questo evento segna il ritorno di Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison e John Lennon, quest’ultimo in forma digitale grazie all’intelligenza artificiale, e rappresenta probabilmente l’ultimo inedito del gruppo. “Now And Then” è il primo brano ufficiale dei Beatles rilasciato dal 1995. Già in quegli anni, McCartney, Starr e Harrison, prima della scomparsa di quest’ultimo nel 2001, avevano tentato di lavorare sulla registrazione lo-fi di Lennon, ma si erano scontrati con limiti tecnici insormontabili all’epoca.

Il recente progresso dell’intelligenza artificiale ha permesso di superare queste barriere, in particolare attraverso l’uso del machine learning per isolare le tracce vocali, che nella demo originale erano mescolate con il suono del pianoforte, rendendo difficile qualsiasi tentativo di restauro. L’innovazione tecnologica ha così permesso di dare nuova vita a un pezzo di storia musicale.

Per chi desidera esplorare più a fondo questa fusione tra patrimonio musicale e innovazione tecnologica, è stato realizzato un documentario su “Now And Then” dei Beatles, disponibile su YouTube, che offre uno sguardo approfondito sul progetto e sull’impiego dell’intelligenza artificiale nella creazione musicale.