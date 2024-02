Geekom è una realtà consolidata nel panorama mondiale, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di mini PC, ovvero piccoli dispositivi estremamente portatili, che possono sostituire un vero e proprio personal computer. Dopo avervi ampiamente raccontato di uno dei modelli di punta, Geekom Mini IT12, è arrivato il momento di avvicinarsi ad un prodotto più economico, ma ugualmente performante: Geekom Mini Air12. Scopriamolo nel dettaglio con la nostra recensione approfondita.

Design e Estetica

A differenza del modello precedentemente recensito, il corrente risulta essere più piccolo e leggero, tanto da andare ad incrementare di molto la portabilità generale. La colorazione predominante è il grigio scuro, con finitura opaca su tutta la superficie, perfetta per non catturare troppa polvere o le impronte delle nostra mani. La parte superiore, dove spicca il logo Geekom, è realizzata in plastica (ed è removibile), il frame e la piastra inferiore sono invece in metallo. Su entrambi i lati corti destro/sinistro si possono trovare le griglie di aerazione, fondamentali per mantenere una temperatura interna ridotta. Ribaltando il device si possono vedere quattro piedini in gomma che vanno a stabilizzare perfettamente il dispositivo su qualsiasi superficie (anche il vetro), oltre a rialzarlo di poco dalla superficie, così da facilitare ulteriormente l’aerazione.

A conti fatti Geekom Mini Air12 è resistente ed affidabile, offre una piacevole sensazione di premium e di usabilità a lungo termine, mantenendo oltretutto dimensioni veramente contenute: peso di soli 498 grammi, per 11,68 x 11,17 x 3,5 centimetri. Potete tranquillamente pensare di posizionarlo in uno zaino, o nella tasca di un giubbotto (a patto che sia sufficientemente capiente), senza arrecare particolare fastidio. Da notare solamente che il prodotto non integra una batteria, di conseguenza deve sempre essere collegato alla presa a muro per ricevere l’energia sufficiente per l’accensione/funzionamento, oltre ad un monitor su cui trasmettere tutti i contenuti (il collegamento deve essere fisico).

Hardware e Specifiche

Il cuore pulsante del Geekom Mini Air12 è sicuramente il processore Intel Alder Lake N100 di 12esima generazione, un SoC con frequenza di clock fissata a 3.4GHz, con 6MB di Cache L3 e 6W di TDP (ovvero la potenza termica dissipata dal processore stesso). Sul mercato non esistono varianti dello stesso dispositivo, almeno in termini di SoC preinstallato, di conseguenza potrete trovare solo ed esclusivamente la corrente, con 16GB di RAM SODIMM DDR5 a 4800Mhz a canale singolo (massimo di 16GB di RAM), affiancata da 512GB di SSD M.2 2280 PCIe Gen 3×4 (quest’ultima espandibile fino a 2TB, sfruttando gli slot presenti internamente).

La scelta di integrare una DDR5 a frequenza elevata, è sinonimo di una maggiore capacità, ma soprattutto di una efficienza energetica migliore, di conseguenza un consumo ridotto. Allo stesso modo, l’accesso ai dati è 7 volte più veloce, grazie all’utilizzo della PCIe 3.0, rispetto ad un classico SATA3 (si possono raggiungere fino a 3500MB/s, contro 550MB/s). Il processore Alder Lake N100, viene considerato un entry level, qualitativamente migliore rispetto alle generazioni precedenti, come Lake N95 e Celeron N5095, con un incremento di prestazioni pari al 36%.

Connettività e contenuto della confezione

All’interno della confezione si possono trovare gli accessori necessari per garantire il funzionamento del prodotto, come l’aggancio VESA, ad esempio per posizionare il mini PC appeso al muro (o dovunque siano presenti gli agganci corretti, come ad esempio al monitor stesso per ridurre l’ingombro), passando poi per l’alimentatore ed il cavo di collegamento alla presa a muro, per finire con una comoda presa HDMI, essenziale appunto per collegare direttamente un monitor esterno. Non mancano all’appello, giustamente, il manuale d’istruzioni in italiano ed un biglietto con il quale Geekom ringrazia l’acquirente dell’acquisto.

Geekom Mini Air12 può essere considerato a tutti gli effetti un prodotto plug&play, infatti i settaggi iniziali sono minimi, o comunque paragonabili a quanto necessario fare nel momento in cui si acquista un PC di ultima generazione con sistema operativo Windows. Dovete semplicemente collegarlo alla corrente e ad un monitor esterno, per avviare la procedura di configurazione guidata (sono essenziali mouse e tastiera cablati, altrimenti non si potranno collegare, almeno durante questa fase). Entro pochi minuti verrà avviato Windows, e potrete sfruttare un sistema operativo senza vincoli o personalizzazioni software.

In termini di connettività fisica, il prodotto recensito presenta nella parte anteriore una USB-C (solo dati), una USB-A 3.2 Gen2, il jack da 3,5mm per le cuffie (quindi solo output) ed il pulsante fisico di accensione. Sul lato destro il blocco Kensington, per una maggiore sicurezza del dispositivo stesso, mentre sul lato sinistro il lettore di schede SD (setup classico per i mini PC di Geekom). Il grosso della connettività è raccolto nella parte posteriore, dove trova posto una mini DP 1.4 (fino all’8K a 30fps) , una porta ethernet RJ45, due porte USB-A 3.2 Gen2, una HDMI 2.0 (fino al 4K a 60fps) ed una USB type-C 3.2 Gen2. Volendo invece avvicinarsi alla connessione wireless, il Geekom Mini Air12 presenta WiFi 6 dual-band, quindi ad altissima velocità e con tutte le tecnologie per la perfetta gestione della banda, oltre a bluetooth 5.2. Da tutti i dati appena elencati, è facile notare come il prodotto supporti fino a 3 monitor in contemporanea, un aspetto assolutamente da tenere in considerazione, che denota la grande versatilità di utilizzo e la sua poliedricità.

Prestazioni e Esperienza d’uso

Di base il prodotto integra il sistema operativo Windows 11, come vi abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, è privo di qualsivoglia personalizzazione software, in altre parole l’utente si trova di fronte una versione dell’OS esattamente identica a quella di un PC. Non lasciatevi ingannare dalla dicitura mini PC, è a tutti gli effetti un personal computer che non presenta limitazioni di vario genere, sia in termini di versione di Windows installata, che proprio di applicazioni potenzialmente installabili all’interno del suo disco rigido. La rumorosità non è risultata essere elevata, la ventola integrata ha una potenza di 45,7 dB (al massimo), di conseguenza può facilmente essere utilizzato in ambito lavorativo, senza andare ad arrecare particolare fastidio a chi circonda l’utilizzatore.

Nell’avvicinamento a tutte le considerazioni inerenti alle prestazioni, è bene tenere a mente prima di tutto il prezzo di vendita, che parte da un listino di 399 euro. Il dispositivo risulta essere ideale per gli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo che li possa accompagnare nel loro lavoro, senza però spingersi nel gaming o in un editing video/fotografico particolarmente marcato. Il motivo risiede nell’assenza di una scheda grafica sufficientemente potente, che potrebbe portare a rallentamenti o difficoltà di vario genere. Nulla da dire, al contrario, per quanto riguarda le temperature d’esercizio, anche in momenti di particolare stress, non sono mai andate oltre i 65 gradi. Stesso discorso per quanto riguarda la rumorosità della ventola, è vero che è praticamente sempre attiva, proprio per dissipare alla perfezione il calore, ma d’altro canto non ha quella rumorosità fastidiosa che invece è possibile trovare altrove.

Geekom Mini Air12 – conclusioni e prezzo

In conclusione Geekom Mini Air12 è il prodotto che gli utenti che vogliono entrare nel mondo dei mini PC devono acquistare praticamente ad occhi chiusi, un dispositivo che riprende tutto quanto di buono abbiamo visto sugli altri modelli, da un punto di vista estetico, mettendo sul piatto materiali di qualità e curati, oltre che resistenti ed affidabili, estendendo di molto la versatilità di utilizzo con una connettività fisica completa e varia. E’ innegabile che pensare di poter collegare 3 monitor in contemporanea sia una figata, una capacità che porta la produttività su un altro livello, andando ben oltre quanto mini PC di brand differenti possono offrire. Le prestazioni le possiamo ritenere perfettamente a fuoco con la fascia di prezzo di posizionamento, risultando più che adatte per un utilizzo standardizzato in ambito lavorativo, senza eccessi o operazioni estremamente complesse, per le quali invece consigliamo modelli più performanti della stessa Geekom, impreziositi dalla presenza di SoC più potenti.

L’acquisto di Geekom Mini Air12 può essere completato direttamente su Amazon o sul sito ufficiale. Nel primo caso si ha la certezza di poter ricevere in pochi giorni la merce presso il proprio domicilio, con spedizione che viene gestita dall’e-commerce, e la solita garanzia di 24 mesi (oltre all’eventuale reso entro il primo mese dalla ricezione). Il suo prezzo è di 279 euro, scontato del 18% rispetto a 339 euro di listino, a cui è possibile applicare uno sconto ulteriore del 10%, solo a questo link ed inserendo il codice TA12air12.

Affidandovi invece al sito di Geekom, il prezzo di vendita è di 399 euro (di listino), con uno sconto attuale di circa 120 euro, per una spesa finale da sostenere pari a 279 euro. A questa cifra è possibile aggiungere un ulteriore sconto di 20€, spendendo così 259 euro, solo premendo questo link ed applicando il codice TAA12. La versione che potrete acquistare è esattamente quella recensita, quindi con Intel Alder Lake N100 affiancato a 16GB di RAM e 512GB di SSD, con spedizione gratuita dai magazzini siti nell’Unione Europea. Ciò sta a significare che non dovrete pagare dazi doganali di alcun tipo, e che i tempi di consegna saranno decisamente ridotti rispetto ad esempio ad una spedizione dall’Oriente. I metodi di pagamento accettati sono i più classici, tra cui troviamo le carte di credito come Visa, Mastercard e American Express, per poi poter virare su PayPal, Klarna, ma anche Apple e Google Pay.

Geekom si impegna a fornire una garanzia di 3 anni inclusa nel prezzo, per poter riparare ogni difetto di fabbrica effettivamente registrato in fase di utilizzo. Oltre a questo, per qualsiasi problema riscontrato nei primi 30 giorni dalla ricezione, è attiva la politica di restituzione e cambio merce, tutto senza costi aggiuntivi da segnalare.