Kena Mobile ha messo a disposizione dei suoi utenti una nuova opzione per ricevere l’attivazione gratuita. Possono ottenere il costo di attivazione gratis i nuovi clienti che decidono di attivare una delle seguenti offerte Kena: 5,99 Promo, 6,99 Promo e 7,99 Promo. L’opzione è disponibile dallo scorso 18 aprile ed è applicata solo se gli utenti dell’operatore forniscono i conensi commerciali. Senza quest’ultimi non è previsto l’azzeramento dei costi. È importante sottolineare che per il resto delle offerte Kena il costo di attivazione resta gratuito come prima, anche per tutti gli utenti che non forniscono i consensi commerciali.

Kena offre l’attivazione gratuita

Si tratta della “Promo Consensi” che permette di azzerare i costi relativi all’attivazione delle promo Kena Mobile. Il pacchetto dati e i prezzi relativi alle tre offerte selezionate rimangono invariate e come prima il primo rinnovo del canone è sempre gratuito. Al momento del suo lancio, la promo risultava disponibile fino al 17 aprile, ma adesso risulta valida fino a nuova comunicazione. Infatti, sul sito ufficiale dell’operatore non viene più indicata alcuna scadenza.

Vediamo ora nel dettaglio le tre offerte comprese nella Promo Consensi. La prima è Kena 5,99 Promo 100 che offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB (o 150 GB con Ricarica Automatica) a 5,99 euro al mese. Per attivare questa offerta è necessario richiedere la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali tranne Very Mobile e ho. Mobile. Per la spesa iniziale è prevista solo una prima ricarica di 6 euro con 0,01 euro rimanenti come credito residuo. Inoltre, se il nuovo cliente decide di non fornire i consensi commerciali durante la sottoscrizione dovrà pagare il costo di attivazione pari a 4 euro.

La seconda offerta è Kena 6,99 Promo 130 che comprende minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB (o 180 con Ricarica Automatica) a 6,99 euro al mese. Anche in questo caso è prevista una ricarica iniziale, pari a 7 euro con 0,01 euro come credito residuo. Se non si sottoscrive la Promo Consensi bisognerà aggiungere il costo di attivazione pari a 3 euro. Infine, troviamo Kena 7,99 Promo 150 che mette a disposizione dei nuovi utenti minuti illimitati, 200 SMS e 150 GH (o 200 GB con Ricarica Automatica) a 7,99 euro al mese. Per quanto riguarda le spese iniziali è prevista la ricarica di 8 euro, con 0,01 euro rimanenti come credito residuo. Senza fornire i consensi commerciali a questa spesa iniziale bisognerà aggiungere altri 2 euro per il costo di attivazione.