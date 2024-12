Google aggiorna la Privacy Dashboard: arriva la vista estesa a 7 giorni

Google ha introdotto una nuova funzione per la Privacy Dashboard di Android, disponibile con l’aggiornamento di novembre del sistema Google Play. Questa novità permette di scegliere tra la classica vista a 24 ore e una nuova opzione estesa a 7 giorni, rendendo più facile controllare quali app hanno avuto accesso alle autorizzazioni del dispositivo. Si tratta di una grande introduzione per gli utenti che ora sono ancora più protetti.

Come funziona la nuova vista della Privacy Dashboard di Google

Con questa funzione, gli utenti possono accedere a una cronologia dettagliata delle autorizzazioni, come quelle per Posizione, Fotocamera e Microfono. Basta selezionare l’opzione desiderata dal menu in alto a destra della Privacy Dashboard per vedere un grafico a torta interattivo e una linea temporale che mostra esattamente quando un’app ha utilizzato un determinato permesso.

In più, è possibile agire subito: se un’app sembra comportarsi in modo strano, il pulsante “Gestisci autorizzazioni” consente di rivedere o revocare i permessi in pochi tocchi.

Disponibilità e contesto: non solo Android 16

La vista a 7 giorni è stata inizialmente testata nella Developer Preview di Android 16, ma è arrivata prima del previsto su alcuni dispositivi con Android 15, come i telefoni Pixel. Per verificare se l’aggiornamento è disponibile, basta andare su Impostazioni, poi Sicurezza e Privacy, e infine su Sistema e aggiornamenti.

Questa funzione è pensata per offrire agli utenti un controllo maggiore sulle loro informazioni personali, aiutandoli a identificare eventuali anomalie o pattern sospetti nel comportamento delle app.

L’arrivo anticipato di questa novità dimostra la velocità con cui Google sta lavorando per migliorare la sicurezza di Android. La trasparenza è ormai una priorità per il sistema operativo, che con questo aggiornamento rende ancora più facile monitorare e gestire i propri dati.