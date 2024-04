I PC Arm con Windows saranno il futuro dell’industria Hi-Tech, il lancio dello Snapdragon X Elite segna un momento significativo per Qualcomm, con il primo SoC Arm destinato ai PC Windows di fascia alta e medio-alta nel 2024.

Microsoft supporta l’iniziativa, definendo i sistemi Windows su Arm come il futuro dell’industria informatica, vantando prestazioni superiori, durata della batteria estesa e connettività avanzata.

Nonostante ciò, i nuovi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 potrebbero utilizzare CPU Intel Meteor Lake anziché Snapdragon X. Anche se Microsoft ha attivato il servizio Arm Advisory nel 2023 per supportare gli sviluppatori nella creazione di app per dispositivi Arm. Tuttavia, ci sono voci secondo cui Microsoft potrebbe continuare a lavorare su una versione di Surface con CPU Snapdragon X, potenzialmente per una futura iterazione.

Microsoft e Qualcomm: cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova generazione di laptop?

La nuova serie di laptop con processori Snapdragon X Elite di Qualcomm è prevista per il 2024, con l’implementazione di una NPU per l’intelligenza artificiale on-device. Questa NPU potrebbe essere utilizzata per vari di compiti, tra cui riconoscimento vocale, elaborazione delle immagini e miglioramento delle prestazioni dell’intelligenza artificiale.

Microsoft prevede di introdurre funzionalità basate sulle NPU in Windows 11, inclusa l’upscaling AI per i videogiochi e opzioni AI in Esplora File e Paint. Gli Snapdragon X Elite promettono prestazioni paragonabili a quelle dei chip Apple Silicon M2. Questo dettaglio rappresenta un significativo progresso nel settore dei processori per dispositivi mobili e laptop.

Microsoft collabora con partner come Lenovo, Dell e HP per lanciare i primi PC Arm con Windows 11 nel 2024, combinando prestazioni ed efficienza per ottimizzare l’esperienza del laptop di nuova generazione senza compromettere la durata della batteria. Questa partnership potrebbe aprire la strada a una maggiore diversificazione nel mercato dei PC. Questo offrirebbe ai consumatori una gamma più ampia di opzioni in termini di prestazioni, design e prezzo.