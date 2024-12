Apple iPhone 13 è un vero e proprio affare su Amazon, infatti in questi giorni costa meno di 500 euro, un prezzo di tutto rispetto che fa letteralmente sognare i consumatori, in quanto risulta essere uno degli smartphone più appetibili degli ultimi mesi, raggiungendo un livello che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere.

Lo smartphone dispone di caratteristiche tecniche dall’elevato spessore, nonostante comunque sia disponibile sul mercato da ormai qualche anno, infatti dovete considerare che ha dimensioni inferiori alla media, pari a 146,7 x 71,5 x 7,65 millimetri di spessore, con un peso di 174 grammi. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1170 x 2532 pixel ed anche 460 ppi, il tutto affidandosi al Super Retina XDR OLED, con refresh rate a 60Hz, Ceramich Shield di protezione contro urti e graffi, per finire con 16 milioni di colori.

Apple iPhone 13: la promozione inarrestabile

Apple iPhone 13 può essere finalmente vostro con un risparmio che nessuno si aspettava di vedere, se considerate a tutti gli effetti che il dispositivo in questione è acquistabile a soli 499 euro, approfittando così di uno sconto di 130 euro sul listino del periodo di 629 euro. Da notare che quest’ultima cifra è già di per sé legata all’ammortamento riguardante la sua presenza sul mercato prolungata nel corso degli anni. La versione acquistabile prevede garanzia di 24 mesi, oltre che il suo essere sbrandizzato, il che gli permette di ricevere aggiornamenti tempestivi. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da due sensori da 12 megapixel, in particolare parliamo di un principale e di un ultragrandangolare, entrambi che permettono di raggiungere un angolo di visuale di 120 gradi, con ripresa in 4K a 60fps. La connettività è invece molto completa, con 5G, bluetooth 5.0, WiFi 6e dual-band, chip NFC e GPS.