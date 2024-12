Android, una nuova funzione anti-stalking: più sicurezza contro i tracker Bluetooth

La sicurezza è sempre al primo posto in casa Google lo dimostrano tutti gli aggiornamenti introdotti a bordo della piattaforma Android. Questa volta l’azienda ha fatto ancora di più, cercando di proteggere i suoi utenti dai vari tracker Bluetooth indesiderati. Strumenti di questo tipo possono fornire al pubblico molta più sicurezza. Con questa nuova introduzione si ha dunque un’evoluzione della funzione di rilevamento tracker sconosciuti, già lanciata nel luglio 2023, e mirano a rispondere alla crescente preoccupazione per lo stalking tecnologico.

Due novità per essere protetti contro i tracker

La prima funzione permette di sospendere temporaneamente l’invio della propria posizione alla rete Find My Devicequando viene rilevato un tracker non autorizzato. Questo “silenzio digitale” dura fino a 24 ore e consente di evitare che i propri spostamenti vengano monitorati.

La seconda funzione, chiamata “Find Nearby”, aiuta gli utenti a localizzare fisicamente un tracker nelle vicinanze. Una volta identificato, Google fornisce istruzioni su come disattivarlo, offrendo una protezione concreta contro potenziali abusi.

Queste innovazioni arrivano in un momento in cui l’uso improprio dei localizzatori Bluetooth è in aumento. Diversi casi di stalking tecnologico hanno avuto conseguenze gravi, spingendo Apple e Google a collaborare su uno standard industriale, chiamato “Detecting Unwanted Location Trackers”, che protegge gli utenti di entrambe le piattaforme.

Sicurezza sempre al centro dei pensieri di Google

Oltre alle novità sui tracker, emerge un’altra problematica legata alla sicurezza. Alcuni cavi USB-C di produttori terzi sono stati trovati con componenti nascosti in grado di raccogliere dati personali, mettendo a rischio informazioni sensibili e finanziarie.

Con questi aggiornamenti, Google dimostra un approccio proattivo per affrontare le minacce tecnologiche, confermando il suo impegno nella protezione della privacy e sicurezza degli utenti. Android dunque è sempre più protetto e gli utenti possono stare sempre più tranquilli riguardo ai diversi aspetti che possono minare la loro sicurezza.