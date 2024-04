L’operatore telefonico virtuale Spusu sembra non essere mai soddisfatto abbastanza e per questo ha deciso di introdurre ancora altre novità. In particolare, l’operatore ha deciso di modificare leggermente una delle sue ultime offerte proposte nei giorni scorsi. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata Spusu 150 XL 5G. Si tratta di una delle ultime arrivate in casa Spusu ed era già di per sé conveniente. Tuttavia, sembra che l’operatore abbia deciso di abbassare ulteriormente il costo del rinnovo mensile.

Spusu 150 XL 5G, arriva una nuova versione di questa super offerta

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di modificare leggermente una delle sue ultime offerte. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Spusu 150 XL 5G. Fino ad ora, quest’ultima ha avuto un costo di 7,98 euro al mese. Ora, però, l’operatore ha deciso di abbassare ulteriormente il suo costo.

In particolare, tutti gli utenti che attiveranno questa offerta dovranno ora pagare un costo leggermente più basso di 7,89 euro. Si tratta sostanzialmente di 9 centesimi in meno rispetto alla precedente versione. Uno sconto che non ne stravolge il prezzo, quindi, ma che fa comunque piacere agli utenti. L’offerta Spusu 150 XL 5G è infatti una super offerta ed è una delle prime dell’operatore virtuale a dare la possibilità di navigare con una connettività pari al 5G.

Nello specifico, nel bundle di questa offerta sono inclusi ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati validi, come già detto, per navigare con una connettività pari al 5G. Oltre a questo, gli utenti avranno poi a disposizione svariate cose, tra cui 1000 minuti di chiamate internazionali verso il Regno Unito e verso i paesi dell’Unione Europea, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 500 SMS verso tutti i numeri.

L’introduzione di questo piccolo sconto, incentiverà sicuramente gli utenti ad attivare sul proprio numero questa super offerta. Ricordiamo comunque che l’operatore dispone al momento di altre offerte mobile eventualmente ad un costo mensile ancora più basso ma con meno giga per navigare.