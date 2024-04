A quanto pare siamo davanti l’inizio di un vero e proprio attacco al monopolio di Apple da parte di Microsoft in collaborazione con Qualcomm, sembra infatti che l’azienda si sia convinta in modo deciso a puntare sui processori Snapdragon X Elite e su Windows on ARM, al punto che la prossima generazione di Surface sarà basata proprio su Questi SoC, la quale potrebbe essere presentata la prossima settimana in un evento in programma da Microsoft che servirà appunto a mostrare i nuovi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6.

Microsoft molto convinta

Secondo un recente report di The Verge, Microsoft avrebbe come strategia quella di usare gli X Elite sulle versioni consumer di Surface Pro 10 e Surface Laptop 6, ecco dunque che in virtù della prossima settimana l’azienda starebbe preparando delle dimostrazioni, nel dettaglio con focus sulle prestazioni della CPU, sull’accelerazione IA e sull’emulazione nativa delle applicazioni.

Questa generazione di computer viene definta da Microsoft come Windows AI e sarebbe in grado di offrire un’emulazione di app più veloce rispetto a Rosetta 2, ovvero il sistema di traduzione delle app scritte in x86 e che rappresenta uno dei punti di forza maggiori del chipset M3, premessa che rende il futuro di X Elite decisamente roseo stando alle previsioni.

Ovviamente poi non manca il focus sull’Intelligenza Artificiale, si tratta di un punto sul quale Microsoft punterà molto e su più fronti, cosa che dovrebbe prendere corpo nella feature AI Explorer, la quale stando a detta di Microsoft dovrebbe consentire agli utenti di “recuperare tutto ciò che hanno visto o fatto con il computer“.

Non rimane che attendere la prossima settimana per assistere all’arrivo di questa nuova gamma di computer, Microsoft ha fatto una scelta diretta e importante che potrebbe consentirle di sbancare il mercato e mettere in difficoltà Apple che attualmente è regina nella fascia di competenza di queste tecnologie.