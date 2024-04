Dopo dieci giorni dall’annuncio delle prime notizie su TikTok Notes, finalmente l’app per Android e iOS è stata rilasciata, pronta a fare concorrenza a Instagram. È però importante sapere che sia l’app che TikTok Notes stesso sono ancora in fase di test. Si stanno raccogliendo i feedback degli utenti per migliorare l’esperienza e risolvere eventuali problemi prima del lancio completo della piattaforma.

TikTok Notes e le sue novità

Attualmente, l’app di TikTok Notes è disponibile solo per un numero limitato di utenti in Australia e Canada. Il team di comunicazione di TikTok ha fatto sapere questo attraverso il loro account TikTokComms, spiegando che si tratta delle prime fasi di sperimentazione di questo nuovo spazio dedicato a foto e testi. L’obiettivo è permettere agli utenti di raccontare storie, documentare avventure, esprimere creatività o semplicemente condividere momenti della vita quotidiana attraverso post fotografici.

Le immagini condivise dal team di TikTok mostrano che l’interfaccia di TikTok Notes sarà suddivisa in due sezioni principali, “Per te” e “Seguiti“, seguendo lo stile distintivo di TikTok. Rimane da vedere se l’algoritmo del feed “Per te” di Notes sarà simile a quello dell’app principale di TikTok.

Nonostante le evidenti somiglianze tra TikTok Notes e Instagram, Meta ha già affrontato operazioni simili in passato, come nel caso delle Storie ispirate a Snapchat, dei Reel simili ai meccanismi di TikTok e di Threads, un social nato per sfidare TikTok.

L’attesa aumenta il desiderio

Al momento non è chiaro quando TikTok Notes sarà disponibile in Europa, né se sarà accessibile a tutti o solo in fase di test. I tempi potrebbero essere influenzati dalle restrizioni imposte dall’UE attraverso DSA e DMA, progettate per regolamentare il settore dei social media. Come dimostrato dal caso di Threads, la distribuzione in Europa potrebbe richiedere più tempo rispetto al resto del mondo.