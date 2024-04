Samsung: sorpassa Apple e arriva primo nelle vendite di smartphone

La competizione, quando si tratta di mercato, è sempre feroce, a prescindere dalla categorie in questione. Quando si parla di smartphone, però, la tensione sale alle stelle e i colossi della tecnologia combattono per raggiungere il primo posto attraverso nuove invenzioni e strategie di marketing aggressive. Secondo i dati condivisi da Counterpoint Research, la Samsung ha riconquistato la posizione di leader nelle vendite di smartphone a livello globale andando a superando la Apple grazie al grande successo successo della gamma Galaxy S24.

Dopo aver perso la propria posizione lo scorso anno, la Samsung è riuscita a ritornare in pista a Febbraio. Solo in questo periodo, la società ha venduto 19,69 milioni di smartphone, conquistando una quota di mercato del 20%, mentre la Apple ha raggiunto i 17,41 milioni di iPhone per una quota del 18%.

La Samsung cresce: valori strabilianti in Europa

Il grande ritorno della Samsung al primo posto della classifica è motivato principalmente dalle eccellenti performance in Europa, dove ha mantenuto la leadership superando il 34% delle vendite. Anche negli Stati Uniti, dove la Apple solitamente domina il settore, c’è stata una crescita sorprendente da inizio anno, passando dal 20% delle vendite al 36%. La quota di Apple, al contrario, ha avuto una perdita, scendendo dal 64% al 48%.

Questo cambiamento di rotta del mercato, dimostra come il rilascio di smartphone possa inevitabilmente influenzarne l’andamento. Il lancio dei Galaxy S24 e lo straordinario successo dato dall’integrazione dell’IA, ha avuto un impatto significativo sulle vendite della Samsung, generando una crescita esponenziale sia dell’interesse che degli acquisti. Nel ciclo di vendita, la Apple a febbraio si trovava proprio nel momento in cui il ciclo di vita degli iPhone 15 è calato dopo le festività, contribuendo alla vittoria dei Galaxy.

Tale posizionamento in classifica potrebbe durare poco, le varianti da prendere in considerazione sono differenti. Probabilmente, nel momento in cui la Apple rilascerà i suoi nuovi modelli, la Samsung calerà di nuovo, salendo e scendendo il gradino che li separa dall’essere i leader indiscussi degli smartphone.