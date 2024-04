TIM, con 3 offerte POWER gli utenti tornano: ci sono 300 giga

Se qualcuno non se ne fosse accorto, sono tornate ufficialmente le tanto amate Power, opportunità piene di contenuti. Se prima a minuti, messaggi e giga si abbinavano prezzi molto alti per via della qualità eccezionale del provider, oggi è cambiata la scena. Chi ama TIM può questa volta avere a disposizione anche prezzi sensibilmente riadattati, molto più bassi del solito.

Tale scelta era necessaria per non perdere ulteriore terreno e per recuperare un buon numero di clienti proprio in vista del periodo estivo.

TIM, le offerte migliori sono ora disponibili: ecco le Power fino a 300 GIGA

È chiaro che TIM non offre queste soluzioni mobili a tutti, ma solo ad alcuni utenti. La fortuna di poter optare per le nuove Power spetta solo ed unicamente a coloro che fanno parte di un gestore virtuale qualsiasi o dell’attuale leader del mercato Iliad. TIM infatti ha dichiarato guerra a queste due fazioni, una composta da molte molte molteplici realtà ed un’altra univoca ma in grado di raccogliere oltre 11 milioni di utenti.

Per l’azienda italiana questa volta sarà un gioco da ragazzi recuperare utenti visto che ci sono tre offerte. La prima si chiama Power Special e garantisce ogni mese minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS. Ci sono però 300 giga, somma di cui nessuno attualmente dispone, peraltro in rete 5G. Il prezzo mensile è di 9,99 €.

Oltre a questa soluzione, c’è anche la Power Supreme Easy, che al suo interno include minuti senza limiti verso tutti, 200 messaggi e 200 giga in 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese.

La terza ed ultima soluzione si chiama invece Power Iron ed include al suo interno minuti senza limiti, 200 SMS e 150 giga per 6,99 € mensili.

Il regalo che TIM offre, riguarda il costo di attivazione e il primo mese. Secondo quanto riportato, l’azienda li concede gratis a tutti gli utenti che scelgono una delle offerte Power.