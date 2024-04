WhatsApp, i nuovi aggiornamenti rendono alcune operazioni più semplici

Cosa serve attualmente a WhatsApp per migliorarsi in maniera ulteriore? Probabilmente poco o nulla, in quanto gli ultimi tempi sono stati ricolmi di nuovi aggiornamenti per l’applicazione di messaggistica.

Stando però alle ultime indiscrezioni, sono pronte all’arrivo alcune novità importanti, soprattutto per filtrare al meglio le chat. Ben presto infatti trovare un messaggio non letto su WhatsApp sarà molto più semplice del solito, così come ritrovare quella chat di gruppo scomparsa nell’elenco.

WhatsApp, tra poco sarà più semplice filtrare i messaggi per tipologia

Insieme alla grande quantità di novità che sono arrivate ultimamente, WhatsApp sta improntando il suo futuro con un altro aggiornamento. L’applicazione intende diventare sempre più intuitiva e comoda da utilizzare, senza fornire grattacapi alla sua utenza.

A tal proposito era il momento giusto per inserire una nuova possibilità, ovvero quella di filtrare le conversazioni. Ogni utente potrà infatti trovare più facilmente le sue chat, optando tra tre categorie diverse che WhatsApp sta per implementare. Vi è mai capitato di ritrovarvi a dover cercare una chat di gruppo e a non trovarla siccome è svanita nei meandri dell’elenco? Ora non succederà più, siccome ci sarà una categoria dedicata.

WhatsApp aggiunge con il suo nuovo aggiornamento tre categorie filtrate, tutte in alto. La prima prevede l’elenco di tutte le conversazioni, come al solito. La seconda categoria riguarda tutti i messaggi non letti, così da identificarli subito e rimuovere quel fastidioso pallino di attesa. La terza ed ultima categoria invece riguarda proprio le chat di gruppo, alle quali si potrà accedere in maniera fulminea.

Questo aggiornamento è necessario e a quanto pare era previsto già da tempo. Con le versioni beta di WhatsApp erano stati pubblicati sul web alcuni screenshot riguardanti proprio tale implementazione. I feedback degli utenti dunque sono stati ascoltati e adesso avranno certamente una comodità in più nella ricerca delle loro chat.