Gli smartphone sono ormai parte integrante della nostra vita e quando non funzionano in modo ottimale può essere un grave problema. Ci sono casi in cui si assiste a rallentamenti e malfunzionamenti che possono compromettere l’uso del dispositivo. Come risolvere queste situazioni senza essere costretti a provvedere con una sostituzione? Il primo passaggio utile per preservale la salute del proprio smartphone è quello di controllare le condizioni della memoria interna. Un cellulare “pieno” può essere la causa di malfunzionamenti e crash improvvisi.

Gli utenti con uno smartphone Android possono controllare la memoria del dispositivo nelle “Impostazioni”, cliccando sulla voce “Memoria”. In questa pagina sono disponibili tutte le categorie che occupano lo spazio. Tra queste troviamo le app, i dati di sistema, video e immagini. In questa schermata gli utenti possono liberare la memoria dello smartphone eliminando file e applicazioni che non vengono più utilizzate.

Come controllare la memoria sul proprio smartphone

Un’altra opzione valida consiste nell’analizzare la RAM del dispositivo. Per farlo, dopo aver cliccato sull’ingranaggio delle “Impostazioni” bisogna recarsi su “Info del dispositivo”. In queta sezione verranno mostrate tutte le specifiche dello smartphone, tra cui anche il numero di build. Se si clicca ripetutamente su questa voce si riceverà un messaggio con il quale il sistema informa gli utenti che hanno attivato le opzioni di sviluppo.

A questo punto bisognerà tornare nuovamente sul menù principale e poi selezionare la voce “Sistema”. All’interno di questa sezione sarà disponibile la voce “Opzioni sviluppo/sviluppatore”. Ora basta cliccare sul pulsante “Memoria” che permetterà di accedere alla RAM.

Per velocizzare i controlli sulla memoria si può scaricare “Informazioni sul Dispositivo”, un’app gratuita disponibile sul Play Store. Quest’applicazione permette di monitorare la situazione relativa alla memoria, ma anche di analizzare tutti i parametri fondamentali per mantenere in buone condizioni il proprio smartphone.

Se invece si è in possesso di un dispositivo Apple, per accedere alla RAM bisogna recarsi nelle “Impostazioni”, cliccare su “Generali” e poi su “Spazio”. La pagina che apparirà sullo schermo permetterà agli utenti di accedere al riepilogo di utilizzo della memoria interna dello smartphone. Attraverso un diagramma colorato verrà presentata una panoramica dei contenuti che occupano lo spazio nel dispositivo così da poter comprendere cosa eliminare per liberare la memoria.