Samsung: nuova memoria DRAM LPDDR5X da 10,7 Gbps per le AI

La Samsung, azienda tecnologica specializzata in una vastità di dispositivi e componenti, ha lavorato su un’innovativa memoria. Essa ha creato la prima DRAM LPDDR5X tanto potente da raggiungere una velocità di trasferimento delle informazioni di 10,7 gbps. Quest’ultimo numero supera di gran lunga le prestazioni dei chip precedenti con lo stesso nominativo lanciati però nel 2021 e nel 2022.

La nuova DRAM LPDDR5X è stata costruita attraverso un processo produttivo a 12 nm, una tecnologia molto più avanzata di qualsiasi altra memoria presente attualmente sul mercato. Tra i chip, inoltre, la Samsung è riuscita a raggiungere l’obiettivo di crearne un LPDDR con dimensioni molto piccole, un risultato davvero straordinario. Oltre ad avere prestazioni superiori al 25% e una capacità migliorata del 30% rispetto ai chip degli anni passati, la LPDDR5X da 10,7 Gbps migliora la capacità di ogni pacchetto DRAM mobile fino a fargli raggiungere i 32 gigabyte (GB). Tale aspetto rende la memoria Samsung ideale per l’intelligenza artificiale on device, che richiede memorie ad alte prestazioni con una capacità elevata e un basso consumo energetico.

La memoria Samsung batterà la concorrenza

Invidiabile per le altre aziende è la tecnologia utilizzata da Samsung per ottimizzare il consumo energetico, che include diversi sistemi per regolare la potenza in base al carico di lavoro e un’attivazione di intervalli più ampi della modalità a basso consumo, così da estendere il tempo in cui si ha un effettivo risparmio energetico. Tutte queste migliorie apportano un incremento dell’efficienza energetica del 25%, se la si confronta con le versioni dei chip precedenti. Che significa? In parole povere, una maggiore durata della batteria per gli smartphone e per qualsiasi altro dispositivo mobile ed una riduzione del TCO per i server.

YongCheol Bae, vicepresidente per la pianificazione di questo settore per la Samsung, ha lavorato con i suoi collaboratori affinché si riuscisse a soddisfare la crescente domanda di memorie a basso consumo che abbiano anche alte prestazioni. La DRAM LPDDR potrà anche essere applicata ad altri dispositivi come computer, server o persino automobili. La produzione di massa della memoria da parte di Samsung dovrebbe cominciare fra non molto, sempre se i fornitori verificheranno il tutto in tempo.