La Columbia Britannica, una provincia in Canada, ha deciso di prendere una posizione netta sulla guida autonoma. Hanno emesso una legge in cui si dice che non si possono usare macchine con sistemi avanzati di assistenza alla guida di Livello 3, 4 o 5. È un po’ diverso da quello che fanno negli Stati Uniti, come in Arizona e in California, dove sono più aperti all’uso della guida autonoma.

Le macchine a guida autonoma

Secondo questa nuova legge della Columbia Britannica, se guidi o permetti a qualcun altro di guidare una macchina con un sistema di assistenza alla guida di Livello 3, rischi una multa che va da 368 a 2.000 dollari canadesi e, in alcuni casi, anche fino a sei mesi di prigione. La legge ti rende responsabile anche se non usi davvero i sistemi di guida assistita, dimostrando che le autorità provinciali vogliono davvero essere piuttosto dure su questo tema.

Al momento ci sono poche macchine in giro che hanno la capacità di guida autonoma di Livello 3, e le opzioni in Nord America sono limitate. In Germania, BMW ha introdotto un pacchetto chiamato Personal Pilot L3 per alcuni dei suoi modelli, che funziona però solo in Germania. Negli Stati Uniti, solo Mercedes-Benz vende macchine di Livello 3: le loro S-Class a benzina e le EQS elettriche con l’opzione Drive Pilot, che può guidare autonomamente solo in California e Nevada.

Questa decisione della Columbia Britannica mostra che vogliono prendere molto sul serio la questione della guida autonoma avanzata. Vogliono fare più test e vedere cosa succede prima di poter permettere di guidare da sole alle macchine di Livello 3 o più in giro.

Regolamentazioni severe in vista

Secondo le regole della SAE International, le macchine di Livello 3 richiedono comunque l’intervento umano in alcune situazioni, mentre quelle di Livello 4 e 5 possono guidare da sole senza problemi. La nuova legge della Columbia Britannica fa parte di un aggiornamento più grande del loro codice della strada, e mostra che vogliono essere cauti riguardo alla guida autonoma avanzata.