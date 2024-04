HMD aveva promesso di esordire nel mondo degli smartphone con due modelli entro l’estate, ed ecco che la promessa sembra verrà mantenuta, sono infatti trapelati online i dettagli in merito HMD Pulse, nella variante base e nella variante Pro, i quali saranno device di fascia medio bassa per riferirsi alla fascia di mercato meno esigente.

In passato si era parlato anche di una versione Plus di cui però ora non si sa più molto a riguardo ed anche di una variante pieghevole per la quale invece ci sarà ragionevolmente da attendere molto di più.

Specifiche tecniche

HMD Pulse

Display: IPS LCD 6,56″ HD+

IPS LCD 6,56″ HD+ SoC: octa-core

octa-core Fotocamera anteriore: integrata con design a foro centrale

integrata con design a foro centrale Fotocamere posteriori: doppia di cui la principale da 13MP

doppia di cui la principale da 13MP Capacità batteria: 5.000mAh

5.000mAh Colorazioni: nero, rosa, blu

HMD Pulse Pro

Display: IPS LCD 6,56″ 1480×720, frequenza di aggiornamento 90Hz

IPS LCD 6,56″ 1480×720, frequenza di aggiornamento 90Hz SoC: Unisoc T606

Unisoc T606 memoria: 6GB di RAM con 128GB di storage interno

6GB di RAM con 128GB di storage interno Certificazione: IP52

IP52 Ingresso audio: jack 3,5mm

jack 3,5mm fotocamere: anteriore: 50MP posteriori: 50MP principale 2MP profondità

Capacità batteria: 5.000mAh

5.000mAh Peso totale: 196g

Le specifiche parlano chiaro, abbiamo davanti due dvices senza pretese, anche come costo, che però garantiscono all’utente di poter svolgere tutte le attività desiderate senza troppi problemi, ovviamente senza nessun tipo di pretesa ulteriore, come dimostrato dalla risoluzione del display che è IPS, dunque neri non assoluti, e dalle certificazioni.

Sarà curioso osservare come si comporterà la batteria dal momento che avendo a bordo dei SoC non esigenti probabilmente la capacità di queste ultime renderà i device abbastanza longevi energeticamente, sebbene l’ottimizzazione sarà un passo obbligato.

Per il resto non rimane che attendere la presentazione ufficiale che sarà probabilmente a ridosso dell’estate, non si sa nulla di preciso al riguardo e non sono trapelate info, c’è la possibilità che il loro sia un arrivo diretto anche senza presentazione dedicata vista la fascia di appartenenza.