BYD, un pioniere globale nell’industria dei veicoli a nuova energia (NEV), ha svelato con orgoglio alcune delle più recenti innovazioni al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2024. Stiamo parlando di:

La tecnologia YANGWANG;

TANG;

SEAL U DM-i;

DENZA

Il debutto di BYD YANGWANG in Europa

BYD YANGWANG, un’incarnazione dell’innovazione senza precedenti nel campo dei veicoli a nuova energia, fa il suo debutto europeo al prestigioso Salone dell’Automobile di Ginevra.

Presentato come un sub-brand di lusso sotto l’egida di BYD, YANGWANG mira a spingere i confini dell’evoluzione automobilistica, offrendo un’esperienza di guida al di là del comune.

I veicoli YANGWANG non deludono sul fronte delle caratteristiche tecniche. Il SUV U8, per esempio, offre prestazioni fuoristrada estreme, incarnando un lusso futuristico e audace. Equipaggiato con tecnologie all’avanguardia come la piattaforma BYD e4 e il sistema DiSus di controllo intelligente della carrozzeria, YANGWANG ridefinisce il concetto di veicoli elettrici di lusso.

BYD TANG: il SUV elettrico familiare dal cuore verde

Il nuovo BYD TANG è una rivoluzione nel mondo dei veicoli familiari elettrici. Offrendo una combinazione senza precedenti di eleganza, praticità e prestazioni ecologiche.

Con una capacità per sette passeggeri e un design esterno rinnovato che sposa raffinatezza e dinamismo. Questo SUV si distingue per la sua presenza sulla strada.

I cerchi in lega da 21 pollici, i vetri oscurati e i dettagli di design accattivanti ne enfatizzano le prestazioni e il carattere distintivo.

All’interno, il lusso si fonde con la tecnologia più avanzata per creare un ambiente accogliente e futuristico.

I sedili in pelle Nappa;

Il cruscotto in pelle scamosciata conferiscono un tocco di eleganza;

Gli schermi di visualizzazione del conducente e lo schermo multimediale rotante da 15,6 pollici offrono un controllo intuitivo e completo delle funzionalità del veicolo.

Con una capacità di 940 litri di bagagliaio espandibile a 1.655 litri, il TANG offre spazio sufficiente per le esigenze di ogni famiglia.

Sotto il cofano, il TANG si distingue per le sue prestazioni eccezionali e la sua autonomia estesa.

La batteria BYD Blade da 108,8 kWh, priva di cobalto e altri metalli pesanti, offre una gestione termica superiore e una maggiore densità di potenza. Garantendo un'efficienza ottimale e una lunga autonomia fino a 530 chilometri (WLTP combinato).

Con due motori da 380 kW che forniscono trazione integrale elettrica e una gestione intelligente dell'energia, il TANG offre prestazioni potenti e una guida sicura in qualsiasi condizione.

SEAL U DM-i debutta in Europa al Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra 2024

Il Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra 2024 ha visto anche l’esordio europeo del sofisticato e funzionale BYD SEAL U DM-i.

Questo SUV ibrido plug-in del segmento D ha suscitato grande interesse grazie alla sua tecnologia all’avanguardia e alla sua eleganza.

Il BYD SEAL U DM-i è il primo veicolo della casa automobilistica cinese ad adottare la tecnologia Super DM (Dual Mode) in Europa.

Questo sistema ibrido avanzato promette un’efficienza energetica eccezionale e consumi ridotti, garantendo nel contempo un’esperienza di guida confortevole.

Con il suo design “Ocean Aesthetics“, il BYD SEAL U DM-i si distingue per le linee fluide e gli elementi ispirati al movimento dell’oceano.

Il frontale a forma di X, i fari a LED e i dettagli aerodinamici contribuiscono a conferire al veicolo un’eleganza e una potenza uniche nel suo genere.

BYD DENZA: il nuovo standard della mobilità elettrica premium

BYD, leader globale nella produzione di veicoli a nuova energia, ha fatto il suo debutto al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2024 con il lancio del marchio premium DENZA.

Questo nuovo sub-brand offre un’esperienza di guida elettrica di lusso e all’avanguardia, mirata a soddisfare i consumatori europei con una combinazione di raffinatezza eccezionale e tecnologie innovative.

DENZA si distingue per la sua straordinaria raffinatezza e maestria artigianale, unite a esperienze premium ad alta tecnologia. Presentando la DENZA D9, una monovolume a sette posti completamente elettrica o ibrida, insieme al SUV completamente elettrico DENZA N7, BYD sta ridefinendo gli standard del settore con il suo nuovo marchio premium.