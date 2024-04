Engwe, azienda leader nel settore della produzione di bici elettriche (comunemente definite e-bike) e non solo, celebra proprio in questi giorni il proprio decimo compleanno, un decennio fatto di innovazione e scelte qualitativamente avanzate, in ambito di sviluppo di soluzioni avveniristiche e non solo.

Per festeggiare un momento così importante, per tutto il mese di Aprile, gli utenti possono ricevere uno sconto extra di 100 dollari sull’acquisto dei nuovi modelli di bici elettrica: Engwe P20 e Engwe Engine Pro 2.0, disponibili sia in Europa che negli Stati Uniti. In aggiunta, coloro che spenderanno sul sito più di 650 dollari, avranno diritto a ricevere un regalo incredibile, del valore di 199 dollari.

Per competere con il Black Friday, inoltre, sono previsti sconti fino a 300 dollari per tutto il mese: ogni domenica di Aprile sarà possibile vincere incredibili premi, infatti Engwe mette a disposizione 200 prodotti, tra cui troviamo 6 bici elettriche Engwe, oppure sconti fino a 500 dollari sull’acquisto di batterie o accessori per i prodotti stessi. Per maggiori informazioni in merito, collegatevi qui.

Engwe: un’azienda a tutto tondo nel settore

I passi in avanti compiuti da Engwe nel corso degli anni sono stati assolutamente encomiabili, oltre ad un investimento annuo di oltre 3 milioni di dollari statunitensi, sono oltre 100 i brevetti registrati dal team di ricerca, risultando esser a tutti gli effetti una delle realtà maggiormente all’avanguardia nel settore. I prodotti sono distribuiti in oltre 40 paesi nel mondo, con oltre 2 milioni di clienti.

I magazzini all’estero sono 8, con 300 centri di assistenza post-vendita, sia in Europa, che in Regno Unito e negli Stati Uniti, nell’ottica di fornire una soluzione di continuità alla propria clientela. I negozi di vendita al dettaglio, invece, sono oltre 300, con sedi flagship in alcuni punti chiave del mercato, come in Italia, Polonia ed Irlanda, dando così la possibilità agli utenti di vedere e toccare con mano i prodotti, ancora prima di pensare di acquistarli.