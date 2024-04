Può capitare di ritrovarsi con dei contatti su WhatsApp che non sapere chi siano o perché sono lì. Con l’aumentare delle interazioni tracciare tutti i contatti che si possiedono può risultare difficile. Proprio per questo WhatsApp sta per rilasciare un nuovo aggiornamento utile.

La versione Beta 2.24.9.12 dell’app per Android evidenzia il lavoro degli sviluppatori relativo ad una nuova funzione. Si tratta di un’opzione che permetterà agli utenti di aggiungere delle note ai propri contatti.

La nuova funzione di WhatsApp

Con l’introduzione delle note sarà possibile raggruppare informazioni su un determinato contatto direttamente sul singolo individuo. Ma come funzionerà la nuova opzione? Secondo le indiscrezioni rilasciate sembra che il processo sarà molto facile. Basterà aprire la schermata delle informazioni relativa ad un singolo contatto dove sarà disponibile una sezione dedicata alle note.

Qui sarà possibile scrivere tutte le informazioni utili relative a quel contatto senza limiti di caratteri o di formattazione. Inoltre, le note verranno sincronizzate con il proprio account WhatsApp; quindi, anche cambiando dispositivo sarà sempre possibile accederci.

Attualmente la funzione è in fase di sviluppo. È possibile ipotizzare che questa opzione arriverà nella versione Beta dell’app nei prossimi giorni o settimane. Il team di WhatsApp è sempre particolarmente scrupoloso quando si parla delle sue nuove funzionalità. Dunque, è ipotizzabile che prima di rilasciare le note verranno effettuati diversi test per assicurarsi che funzioni alla perfezione. Processo che potrebbe richiedere diverso tempo.

Per essere sicuri di ricevere sempre tutte le novità in arrivo e le funzioni rilasciate è importante periodicamente di aggiornare l’app di WhatsApp direttamente dal Google Play Store. Per quanto riguarda la versione beta dell’app invece, il programma di test è ormai al completo. Quindi se si intende provare le novità proposte da WhatsApp Beta bisogna procedere installando manualmente i relativi file APK scaricabili direttamente dal portale APK Mirror.