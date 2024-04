PosteCasa Ultraveloce Start: l'offerta conveniente per i nuovi clienti

A partire da lunedì 15 Aprile 2024, PostePay lancerà una nuovissima promozione in esclusiva per PosteCasa Ultraveloce Start. La sua grandiosa offerta di rete fissa consentirà agli utenti di accedere ad una linea con connessione illimitata in Fibra FTTH, in Misto Fibra Rame FTTE o FTTC, con modem WiFi incluso. Attenzione però nella promo non è compresa la chiavetta 4G per il vostro smartphone.

Tale promozione sarà disponibile solo online e fino al 19 Maggio. Avviando la tariffa entro questa data si potrà avere PosteCasa Ultraveloce Start ad un prezzo scontato favoloso di soli 21,90 euro al mese senza scadenza, anziché pagare 23,90 euro. Con questa offerta, i clienti potranno beneficiare di una connessione illimitata in Fibra, con velocità massima di 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete Open Fiber. In alternativa, potranno avere prestazioni di 1 Gbps in download e 100 Mbps in upload su rete TIM, dipenderà dalla disponibilità della tecnologia sulla propria area.

Voglio attivare Poste Casa! Cosa ho in cambio?

Gli utenti, oltre alla possibilità di navigare in modo superveloce, riceveranno un modem WiFi incluso in comodato d’uso gratuito, con spedizione gratis. Basterà solo inserire l’indirizzo durante la compilazione dell’attivazione. In caso si decidesse di porre fino al contratto prima del previsto, il cliente è però tenuto a restituire il dispositivo entro 60 giorni a proprie spese. Per l’offerta PosteCasa, il costo di attivazione, consegna e installazione sarà in promozione straordinari a 39 euro anziché 99 euro! La spesa sarà poi addebitata automaticamente nelle prime 8 fatture (2 euro per fattura). Gli utenti dovranno aggiungere a questi costi anche un’imposta di bollo pari a 16 euro.

Alla tariffa base, sarà possibile per gli utenti aggiungere un servizio voce opzionale al costo di soltanto 5 euro in più al mese. In questo modo si hanno chiamate senza limiti dal numero di casa senza scatto alla risposta verso tutti numeri fissi e mobili sparsi sul territorio nazionale. La tariffa voce è dunque attivabile tramite un’opzione in più, non compresa, ed include anche i servizi di segreteria telefonica, visualizzazione del numero chiamante e avviso di chiamata. Se interessati, consigliamo di vistare la pagina PostePay dedicata alle promo PosteCasa